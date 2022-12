Flugbeschränkungen in Süd- und Zentralrussland bis 2. Januar verlängert

Die Regelung der Flugbeschränkungen in Süd- und Zentralrussland wurde bis zum 2. Januar 2023 verlängert, teilt die Föderale Luftfahrtbehörde in einer Erklärung mit. Flugverbindungen zu den Flughäfen in Anapa, Brjansk, Belgorod, Woronesch, Gelendschik, Kursk, Lipezk, Krasnodar, Rostow am Don, Elista und Simferopol bleiben weiter eingeschränkt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach dem 24. Februar sperrte Russland Teile seines Luftraums im Süden und im Zentrum des Landes für zivile Flugzeuge." Quelle: RT DE