Ungarische Kleinbahnen: Von Lenti bis nach Kistolmács

Die Strecke der Kleinbahn der Csömödér-Forstgesellschaft wurde jetzt bis Kistolmács erweitert. Damit können sich Touristen unweit der ungarisch-slowenischen Grenze auf nunmehr 32 km zwischen Lenti und Kistolmács an der typischen Zalaer Landschaft erfreuen. Dies berichtet Rainer Ackermann im Magazin "Unser Mitteleuropa".

Ackermann weiter: "Die Streckenführung ist ein idealer Ausgangspunkt für Wander- und Radtouren, zum Arboretum Budafapuszta oder für ein Picknick an einem der zwischen Wäldern versteckten Seen der Gegend. Gezogen wird die Kleinbahn von einer Dampflok, die 2019 nach einer Runderneuerung in Dienst gestellt wurde."

Quelle: Unser Mitteleuropa