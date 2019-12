Flugbegleiter kündigen Streiks über Silvester bei Germanwings an

Die Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO hat Streiks über Silvester angekündigt. Man werde zunächst vom Montag, den 30.12.2019, 0 Uhr bis zum Mittwoch, den 1.1.2020, 24 Uhr die Airline Germanwings bestreiken, so ein Sprecher der Gewerkschaft am Freitagabend.

"Außerdem kündigen wir diese Streiks bewusst früh an, sodass Sie als Passagiere von Germanwings zumindest noch die Chance haben, auf andere Airlines umgebucht zu werden, oder sich eine alternative Reisemöglichkeit zu suchen", so der Sprecher weiter. Der Tarifstreit zwischen der Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO und mehreren Airlines dauert bereits länger an. Insbesondere die Lufthansa wird von der Gewerkschaft immer wieder kritisiert. UFO wirft dem Unternehmen vor, die Verhandlungen zu erschweren.

Quelle: dts Nachrichtenagentur