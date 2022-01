Lenormandkarten: Karten mit Bedeutung

Von Lenormandkarten hat noch nicht jeder etwas gehört. Dabei handelt es sich um Wahrsagekarten, an denen man unter anderem verschiedene Muster und Erwartungen für die Zukunft ablesen kann. Zudem ist es möglich, durch die Karten Antworten auf verschiedene Fragen zu erhalten, die man ihnen stellt.

Benannt sind die Karten nach Marie Anne Lenormand. Das kleine Deck besteht aus insgesamt 36 Karten und wird in der Regel auch am meisten verwendet. Dabei hat jede Karte eine völlig eigenständige Bedeutung. Wer Lenormandkarten online recherchieren und verstehen möchte, stößt auf verschiedene Ergebnisse. Es folgen nun die ersten zehn Karten des Decks inklusive einer entsprechenden Erklärung.

Karte 1: Der Reiter

Der Reiter fungiert in seiner Rolle als Bote. In ihn wird hineininterpretiert, dass der Fragensteller in der nächsten Zeit Neuigkeiten übermittelt bekommt. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Neuigkeiten digital oder z.B. per Brief oder Gespräch übermittelt werden.

Karte 2: Der Klee

Das Kleeblatt steht seit jeher für Glück und so ist es auch bei den Lenormandkarten. Wer diese Karte gezogen bekommt oder zieht, kann in naher Zukunft mit einem echten Glücksfall rechnen.

Karte 3: Das Schiff

Das Schiff kann gleich mehrere Bedeutungen haben. Der naheliegendste Grund ist eine anstehende Reise, allerdings kann die Karte auch für Selbstständigkeit oder einen Handel stehen. Gerade in der aktuellen Zeit spricht eine Kombination aus Selbstständigkeit und einer Reise für eine Ein- und/oder Auswanderung.

Karte 4: Das Haus

Wer das Haus zieht, kann mit einem gesegneten Heim und viel Geborgenheit im eigenen Leben rechnen. So kann das Haus auch als Symbol für eine intakte eigene Familie gelten, lässt sich aber gleichzeitig auch auf das Umfeld übertragen.

Karte 5: Der Baum

Der Baum steht mit seinem dicken Stamm und den Blättern allgemein für Kraft und Gesundheit. Gleichzeitig ist er ein schönes Symbol für das Umfeld, das einen tagtäglich umgibt.

Karte 6: Die Wolken

Hier kommt zum ersten Mal etwas Negativität ins Spiel, denn die Wolken stehen nicht nur für Helligkeit, sondern gleichzeitig auch für etwas Undurchschaubares. Es können schwierige Zeiten auf denjenigen zukommen, der die Karte gezogen hat. Selbst von Depressionen ist hier die Rede.

Karte 7: Die Schlange

Die Schlange ist in keiner Symbolik positiv. Bei den Lenormandkarten steht sie für eine Verführung und für den Teufel. Wenn man diese Karte zieht, können schwere Wege mit vielen Umwegen bevorstehen. Im besten Fall steht die Schlange aber einfach nur für eine weibliche Person, die ins Leben treten wird.

Karte 8: Der Sarg

Diese Karte kann kaum missverstanden werden, denn sie steht für Vergänglichkeit, Abschied und Endgültigkeit. Sie muss dabei nicht direkt für den Tod stehen, sondern kann auch bedeuten, dass man etwas loslassen muss. So könnte man z.B. eine falsche Person in seinem Leben haben, von der man besser Abstand nehmen sollte.

Karte 9: Die Blumen

Die Blumen stehen bei den Lenormandkarten für eine Überraschung oder ein Geschenk, auf das man sich in kurzer Zeit freuen kann. Sie stehen zudem für eine gewisse Portion Glück und Fröhlichkeit.

Karte 10: Die Sense

Die Sense steht nicht für den Tod, sondern birgt eine Anstrengung oder viel harte Arbeit, die verrichtet werden muss. Wenn man diese Karte zieht, sollte man seine Kapazitäten genau planen und nicht die eigene Arbeit sabotieren.



----