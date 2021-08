IOTA kaufen - Diese Wege führen zum Ziel

Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum sind schon lange auf dem Markt und haben die Blockchain-Revolution weltweit vorangetrieben. Sie gelten als alternative Währung und sind eine tolle Möglichkeit, Investitionen zu tätigen. Im Laufe der letzten Jahre sind immer mehr Kryptowährungen entstanden, die ebenfalls bei den globalen Transaktionen mitmischen möchten. So wurde im Jahr 2014 beispielsweise IOTA entwickelt. Die Open-Source-Datenbank legte eine rasant ansteigende Karriere hin und wurde im Jahr 2017 bereits zu den fünf wichtigsten Kryptowährungen gezählt.

In kürzester Zeit verfünffachte die Digitalwährung ihren Wert und erfreute sich sehr schnell größter Beliebtheit bei Geldanlegern. Nach einer kurzen Verschnaufpause nimmt der Kurs IOTA nun wieder Fahrt auf und rückt die Kryptowährung erneut ins Zentrum der Öffentlichkeit. Im folgenden Artikel wird IOTA unter die Lupe genommen und aufgezeigt, wo man IOTA kaufen kann.



IOTA - Was ist das?



Hinter dem Begriff IOTA versteckt sich eine Plattform, welche darauf abzielt, die Funktionsweise des Internets für Dinge (IoT) zu verbessern. So soll es mit der Open-Source-Datenbank möglich sein, dass Maschinen und Systeme autonom kommunizieren und ohne das menschliche Wirken Transaktionen abwickeln. Diese Technologie ist revolutionär und eine sinnvolle Ergänzung für intelligente Geräte und Maschinen. Da heutzutage immer mehr Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik und Autos mittels Smart Home miteinander vernetzt sind, ist ein verknüpftes Netzwerk nötig, um Daten zuverlässig zu übertragen. Im Gegensatz zu den restlichen Kryptowährungen setzt IOTA allerdings nicht auf den Einsatz von Blockchain, sondern bedient sich eines Protokolls namens Tangle. Diese Plattform wurde vom Unternehmen selbst entworfen und basiert der auf Distributed-Ledger-Technologie. Es werden weder Miner noch Nodes verwendet, da jedes Gerät selbst für die Verifizierung der Transaktionen verantwortlich ist. Dadurch entfallen die Transaktionskosten und die Skalierbarkeit wird erhöht, was die Attraktivität für Geldanlegern erklärt.



Der Kurs IOTA



Der Kurs IOTA gleicht der Achterbahnfahrt von Bitcoin und Ethereum. Die Open-Source-Datenbank ist großen Schwankungen unterworfen, die von weltweiten Geschehnissen und den Handelsaktivitäten der Whales abhängen. Das bedeutet, dass sich sowohl langfristige als auch kurzfristige Trades rentieren. Geldanleger sollten den Kurs IOTA lediglich genauestens im Auge behalten, sodass sie im richtigen Moment IOTA kaufen und verkaufen können. Generell kann festgehalten werden, dass die Datenbank ein unglaubliches Potenzial besitzt und die Basis für zukünftige Innovationen darstellt.



IOTA kaufen - einige Optionen im Überblick



Die Maschinen-Kryptowährung liegt momentan hoch im Kurs und entwickelt sich seit Beginn des Jahres 2021 kontinuierlich weiter. Aus diesem Grund versuchen immer mehr Investoren, Miteigentümer der Open-Source-Datenbank zu werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man IOTA kaufen kann. Die beliebtesten Methoden sollen im Folgenden abgebildet werden:



IOTA kaufen mittels CFD



Wer den Kurs IOTA beeinflussen möchte und an der Wertentwicklung der Machine-to-Machine-Kryptowährung teilhaben möchte, kann IOTA mittels CFD-Broker erwerben. Investoren, die sich für diese Art entscheiden, IOTA zu erwerben, besitzen weder physisches Geld noch eine Datei. Man partizipiert lediglich am Kurs IOTA.



Echte IOTA kaufen

Anleger können IOTA ebenfalls in Form von Coins kaufen. Voraussetzung ist, dass man über eine elektronische Geldbörse - die sogenannte Wallet - verfügt. Entscheidet man sich für diese Variante, ist man alleiniger Besitzer der Kryptowährung und hat die Investition vollkommen in der eigenen Hand. Damit sind natürlich Vor- und Nachteile verbunden, die man ausgiebig abzuwägen hat.



IOTA kaufen über Kryptobörsen



Da IOTA das Protokoll Tangle besitzt, war es bis 2017 nicht möglich, dass man IOTA an Kryptobörsen kauft. Mittlerweile wurde diese Option allerdings ergänzt, um der hohen Nachfrage Herr zu werden. Nichtsdestotrotz gibt es Einschränkungen. So ist man nur in der Lage, die Machine-to-Machine-Kryptowährung zu ergattern, wenn man im Besitz von Bitcoin oder Ethereum ist. Diese Blockchain-Technologien können anschließend als Zahlungsmittel für IOTA fungieren.



----