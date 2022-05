Der Industriestil wird immer beliebter

In Hollywood Filmen wird es vorgelebt, dort sieht man oft, wie jemand in einen Lastenaufzug steigt und dann in einem Loft landet. Hohe Decken, eine offene Raumgestaltung, ein wenig Zurückhaltung, aber trotzdem Gemütlichkeit strahlen sie aus. Kein Wunder, dass sie in Deutschland auch immer beliebter werden. Der Wohnungsmarkt ist mittlerweile sowieso komplett überladen, neue Wohngebiete zu erschließen ist schwer. Deshalb ist es so angenehm, dass viele alte Industriefirmen ihre Gebäude verkaufen und somit die Möglichkeit von neuem Wohnraum schaffen.

Die Einrichtung will manchmal ein wenig an den Wohnstil angepasst werden. Metalworxx Loft Türen sind ein solches Element, das zum Industriestil perfekt passt, wie hier der Hersteller betont.



Das Besondere von Metalworxx Loft Türen

Je nachdem, was man für einen Geschmack hat kann man sich für unterschiedliche Varianten der Lofttür entscheiden. Ob es sich um eine Drehtür handelt oder eine Pivottür ist jedem selbst überlassen. Schiebetüren sind in den letzten Jahren ebenfalls immer beliebter geworden, die so aussehen wie ein Scheunentor. Der Vorteil einer solchen Tür ist, dass man nicht viel Platz braucht. Manchmal möchte man keinen Türrahmen im Raum stehen haben sondern ihn ein wenig verstecken, um das Große der Räume besser zur Wirkung kommen zu lassen.

Die Loft Türen von Metalworxx werden alle auf Maß gefertigt. Die Fachleute kommen heraus und nehmen Aufmaß. Sie wissen genau, wo die Tür verankert wird und wie viel Platz sie in Anspruch nehmen wird. Eine Pivottür hat zum Beispiel einen Drehmechanismus, der in der Decke und dem Boden verankert wird. So sieht man die Verankerungspunkte nicht, was die Tür besonders elegant wirken lässt. Man braucht hier auch keinen Türrahmen und wenn man möchte kann man sogar auf einen Rahmen rund um die Tür verzichten. Besonders mit einer Glastür wirkt das sehr gut. Drehtüren sind ebenfalls möglich. Hier kann jeder selbst entscheiden, ob man nur ein Element hat, das sich öffnen soll und das andere bleibt fest stehen oder ob sich beide Elemente öffnen und schließen lassen sollen.

Wie bereits erwähnt, werden Schiebetüren immer beliebter in den letzten Jahren. Man kann sich für eine klassische Variante entscheiden, bei welcher man im Boden und an der Decke eine Schiene einlässt, auf der die Tür auf und zu geht. Der Nachteil ist hier allerdings, dass man durch die Schiene immer eine Stelle hat, an der sich Dreck ansammeln kann und es kann manchmal schwer sein, die Schiene zu reinigen. Eine neue Alternative ist die Scheunentür. Hier wird über dem Türrahmen eine Schiene angebracht und die Tür selbst wird mit Rollen oben ausgestattet. Diese Rollen gleiten dann über die Schiene, wenn du sie öffnest und schließt. Man kann eine solche Scheunentür aus dem Material seiner Wahl haben. Natürlich ist eine solche Tür aus Holz der Klassiker, wenn man das Scheunenthema aufrecht erhalten möchte. Man kann eine solche Tür aber auch aus Glas wählen, was ihr einen eleganten Charakter gibt. Wenn es sich um einen Baderaum handelt sollte man das Glas allerdings milchig wählen, damit man nicht durchschauen kann.

Service von Anfang bis Ende

Wie der Hersteller angibt, braucht man sich bei Metalworxx keine Sorgen zu machen, denn dort wird man nicht alleine gelassen. Es sei eine Selbstverständlichkeit, dass die Monteure vorab zu einem Ortstermin kommen, sich mit dem Kunden besprechen und ihn auch beraten in seiner Wahl für die geeignete Tür. Ist dann die Entscheidung gefallen, welche Art von Tür es werden soll, nehmen sie Aufmaß und machen Fotos von den Örtlichkeiten. In der Fertigung wird dann deine Tür ganz individuell gefertigt. Jede Tür sei ein Unikat, was Metalworxx so erfolgreich macht.

Ist die Fertigung abgeschlossen machen die Monteure mit dem Kunden einen Termin aus um die neue Loft Tür zu installieren. Es ist also alles ganz bequem und ohne Aufwand für den Kunden, wie Metalworxx hier nochmals betont.



