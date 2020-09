7 ausgefallene Werbeartikel, die Aufsehen erregen

In der heutigen Zeit ist es sowohl für Firmen als auch für Vereine zunehmend schwieriger, die Aufmerksamkeit potenzieller Neukunden beziehungsweise Mitglieder auf sich zu ziehen. Längst ist es Usus, mit Werbegeschenken wie zum Beispiel Tassen oder USB Sticks Interessenten gewinnen zu wollen, allerdings macht sich auch hier zunehmend ein Gewöhnungseffekt bemerkbar. Um als zeitgenössischer Verein sowie als modernes Unternehmen zu bestehen, muss man aus der Masse der Konkurrenten hervorstechen. Mit Hilfe der folgenden nicht alltäglichen Werbeartikel steigen die Chancen dazu signifikant.

Handtücher mit individuellem Logo

Handtücher zeichnen sich durch eine starke Präsenz in dem Alltag der gewählten Zielgruppe aus. Daher ist es naheliegend, diesen häufig genutzten Alltagsgegenstand mit dem gewünschten Logo zu versehen, wobei nicht nur mögliche Neukunden oder potenzielle Vereinsmitgliedern an die jeweilige Institution erinnert werden. Hinzu kommt, dass ein bedrucktes Fitnesshandtuch zum Beispiel eine höhere Reichweite hat als nur einen einzigen Haushalt. Beim Anbieter WEWA Promotion findet sich ein hochwertiges und zugleich abgestimmtes Angebot.

Ein speziell designtes Frühstücksbrettchen

Dank des Digitaldrucks besteht die Möglichkeit, dieses Werbegeschenk an die Philosophie jedes Unternehmens anzupassen. Bereits bei der ersten Mahlzeit des Tages erweckt man auf diese Art und Weise das Interesse der angedachten Zielgruppe. Da es sich um einen Gebrauchsgegenstand handelt, wird dies in dem meisten Fällen sehr häufig, mit aller Wahrscheinlichkeit mehrmals pro Woche, eintreten.

Der Massage-Vierbeiner für einen ergonomischen Arbeitsplatz

In der heutigen Zeit leidet eine Vielzahl der Menschen an Rückenschmerzen. Dieser Werbeartikel trägt nicht nur zu einem gesünderen Arbeitsplatz bei, sondern kann wegen seines stilvollen Äußeren vielseitig eingesetzt werden. Aufgrund der Tatsache, dass die meisten Menschen unter Verspannungen leiden, entsteht durch die bedruckte Oberseite des Massaghelfers ein konstanter Erinnerungseffekt an denjenigen, der das Werbegeschenk vergeben hat.

Ein hygienischer Mehrwegstrohalm to Go

Um der entsprechenden Zielgruppe sowohl einen praktischen als auch einen aufsehenerregenden Werbeartikel bieten zu können, eignet sich ein Teleskopstrohhalm mit farbigem Karabinerhaken. Einerseits hat man damit jederzeit einen Strohhalm zur Hand, welcher als Erinnerung an die jeweilige Firma oder den entsprechenden Verein dient, andererseits zieht die knallige Farbe mit individuellem Schriftzug die Blicke der Mitmenschen auf das Werbegeschenk.

Sonnenbrillen aus Weizenstroh

Dieser Werbeartikel besticht durch seine hochwertige Verarbeitung, nicht selten handelt es sich um Handarbeit, einem eleganten Design sowie einem wählbaren seitlichen Schriftzug, durch den die Assoziation zu dem Herausgeber des Werbegeschenks geschaffen wird. Als modisches und zugleich praktisches Accessoire erhalten Sonnenbrillen aus Weizenstroh sowohl von ihrem Träger als auch den ihn umgebenden Menschen ein hohes Maß an Aufmerksamkeit.

Ein Malset für kleine und große Künstler

Mit einer Werbefläche, die sich direkt auf der Oberseite eines umfassend ausgestatteten Künstlerkoffers befindet, verbindet man die angenehmen Gefühle eines kreativen Prozesses mit dem jeweiligen Überbringer des Werbegeschenks. Vor allem zu besonderen Anlässen wie zum Beispiel Weihnachten oder dem Umfeld von Kindergärten beziehungsweise Schulen eignet sich ein Malkoffer hervorragend, um ein hohes Maß an Aufsehen zu erregen.

Der Stift, der zur Pflanze wächst

Hierbei handelt es sich um einen weiteren alltäglichen Gegenstand, den die meisten Menschen häufig benutzen. Mit dem Bleistift kann man sowohl wichtige Notizen als auch kreative Konzepte festhalten, wobei herkömmliche Produkte in vielen Fällen nach dem Gebrauch dem Müll zugeführt werden. Mit diesem Werbegeschenk positioniert man sich im Sinne der Nachhaltigkeit und zieht durch das ungewöhnliche Vorgehen garantiert Aufmerksamkeit auf sich, da der Stift aus Linden- beziehungsweise Zedernholz Samen von zum Beispiel Nelke, Basilikum oder Chia enthält, welche mit Hilfe des Bleistifts gepflanzt werden, sobald dieser nicht mehr benötigt wird.

Innovative Werbegeschenke sind zahlreich

Anhand der individuellen Wünsche des jeweiligen Unternehmens oder Vereins ist es möglich, aus der Menge der unterschiedlichen, aufsehenerregenden Werbeartikel jenes zu wählen, das die entsprechende Botschaft am besten vermittelt. Mit diesen Optionen sticht man garantiert aus der Masse hervor.

----