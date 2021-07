Die drei besten 5G Smartphones unter 400 Euro

Wir sind uns alle einig: 5G ist auf dem Vormarsch und nicht nur, weil es die nächste Ausbaustufe des Mobilfunks ist, sondern auch, weil die Mobilfunkbetreiber ihre Netze Schritt für Schritt ausbauen und ihren Kunden den Zugang zur neuen Infrastruktur ermöglichen.

Im heutigen Beitrag möchten wir euch drei Smartphones unter 400€ vorstellen, die euch schon heute den Mobilfunkstandard von Morgen bieten. Und was können sie besser als ihre Brüder und Schwestern ohne 5G? Speed und Latenz! Der Vergleich mit einem Speedtest macht klar: dort wo 5G verfügbar ist, ist es deutlich besser als 4G. Und warum sollte man davon nicht profieren? Auch, weil diese Geräte, wenn kein 5G-Netz vorhanden ist, 4G fantastisch meistern.



Wir stellen euch heute die Geräte in den Preiskategorien: 100-200€, 200-300€ & 300-400€ vor.



Kategorie 1: 100 bis 200€



Vor einiger Zeit waren Smartphones mit der 5G Technologie nur High-End Smartphones vorbehalten. Das hat sich aber zum Positiven verändert. „Jeder“ kann nun an der neuen Übertragungstechnologie teilnehmen. Auch diejenigen, die einerseits nicht das Geld und aber auch nicht die Motivation haben, um mehrere hundert Euro in ein Smartphone zu investieren.



Die 100 bis 200€ Kategorie wird, wie könnte es anders sein, von chinesischen Herstellern dominiert. Die Geräte sind relativ ähnlich und deshalb haben wir uns für das Device mit der besseren Akku-Laufzeit entschieden. Und hier führt ganz klar kein Weg an der Redmi Serie von Xiaomi vorbei. Hier können wir eindeutig das Redmi Note 10 5G mit 64 Gigabyte Speicher empfehlen. Es hat einen 5000 mAh großen Akku und somit eine gute Akkulaufzeit und sehr gute Kameras – vor allem für den Preisbereich. Ebenfalls ungewöhnlich für diese Kategorie: Es bietet ein 90 Hz Display. Welchen Vorteil das bringt? Es wirkt alles smoother und flüssiger. Eine tolle Experience, die man danach nicht mehr missen möchte.



Kategorie 2: 200-300€



Die Kategorie wird schon interessanter, da die Hersteller bei den Devices schon etwas mehr Budget haben und das in Display, Kamera und natürlich die CPU investieren. Diese Geräte sind für Menschen, die ebenfalls aufs Geld schauen, aber bereit sind etwas mehr zu investieren. Grundsätzlich werden diese Smartphones länger als zwei Jahre genutzt und sind somit auch, was Updates betrifft immer einen Blick wert. Auch in dieser Kategorie scheint noch kein Smartphone eines sehr bekannten Herstellers, wie Apple oder Samsung. Auch diese wird von Xiaomi, Realme und Co. regiert. So wundert es uns nicht, dass in den letzten Tagen Xiaomi Apple vom zweiten Platz bei den Smartphone Verkäufen verdrängt hat.



Dürfen wir vorstellen? Das ist das Motorola Moto G 5G! Das Gerät aus dem Hause Lenovo – Lenovo hat vor Jahren die Smartphone-Sparte von Motorola übernommen - bietet einen großen Akku, ein gutes Display und gute Kameras. Was man für den höheren Preis bekommt? Mehr Leistung. Das macht sich in vielen Orten, wie die Performance von Spielen oder wie schnell Fotos nach dem Schnappschuss verarbeitet werden. Hinzu kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt: Leistungsmanagement. Die besseren CPUs haben spezielle Modi, die besser mit dem Akku arbeite und somit die Akkulaufzeit deutlich verlängern.



Kategorie 3: 300 – 400€



Willkommen in der echten Mittelklasse. Diese wurde und wird auch von vielen großen Herstellern in den letzten Jahren vernachlässigt, sodass sich Nokia (ja, Nokia!) aber auch die üblichen Verdächtigen des BBK Konzerns (OnePlus, Vivo, Oppo, Realme und iQOO) angesiedelt haben. Hier drängeln sich die Konkurrenten dicht an dicht. Ihre Unterscheidungsmerkmale? Das Design, denn die Komponenten sind, in der Regel, relativ ähnlich. Achtung! Hier Ausschau nach Vorjahresflaggschiffen halten, denn diese könnten im Preis gesunken sein und bieten für das Geld mehr als vergleichbare, echte Mittelklasse Devices.



Ein Gerät, das genau in dieses Horn stößt, ist das Poco F3 von Xiaomi. Knapp unter 400€ ist es aktuell zu haben. Der entscheidende Vorteil des F3 ist nicht etwa das Display, oder die Kamera. Es ist die CPU. Hier schlägt nämlich ein Snapdragon 870 – das ist eine Flaggschiff-CPU! Diese wurde 2020 in den ganz großen Smartphones verbaut. Da war sie unter dem Namen Snapdragon 865 bekannt. Allerdings gab es hier nicht nur eine Namensänderung, denn der SOC wurde auch in einigen Bereichen überarbeitet.



Für den Käufer bedeutet das nicht nur, dass das Gerät so ziemlich alles in den Schatten stellt, was es aktuell in dieser Preiskategorie zu kaufen gibt, sondern auch, dass das F3 alle Vorteile dieser CPU bei der Bildverarbeitung, aber auch bei den Akkuspartechnologien nutzen kann. Xiaomi hat alles, was sie nur finden konnten in das Gerät gepackt: Ein HDR10 fähiges Display, das bis zu 1000 Nits kann – das bedeutet, dass es sehr hell werden kann, 128 GB Speicher, 6 Gigabyte Ram, Stereo-Lautsprecher und vieles mehr. Und ja, das Smartphone gibt es für unter 400€.



----