Damen- und Herrenschmuck liegt nach wie vor im Trend

In heutiger Zeit hat die Nachfrage nach trendigen und schicken Schmuckstücken keinesfalls abgenommen. Immer wieder treten neue Designer und Hersteller auf den Markt, die mit einzigartigen Schmuckstücken die Damenwelt, aber auch die Herren, überzeugen möchten. In diesem Jahr werden bunte Schmuckstücke bevorzugt. Erfahren Sie hier, was aktuell gerade im Trend liegt.

Bunte Perlen und Steine sorgen für Farbvielfalt

Im Jahr 2021 geht es bunter zu. Aktuell sind bunte Perlen und Steine sowie farbige Applikationen gefragt. Jedoch gehören hierzu nicht die traditionellen Perlenketten zu Omas Zeiten, sondern in erster Linie naturbelassene Süßwasserperlen. Darüber hinaus erfreuen sich die ungleichmäßigen Barockperlen großer Beliebtheit. Kombiniert mit Gold ergeben diese einen ultimativen Blickfang. Aber auch bunte Edelsteine vermitteln in diesem Jahr eine positive Stimmung.

Bei den Ohrringen erinnern die aktuellen Kollektionen an die Zeiten der 90er Jahre. Auch hier wurden recht große Ohrringe getragen. In diesem Jahr präsentieren sich diese aber als sogenannte Single-Statement-Ohrringe. Dabei wird nur ein Ohr mit einem solchen Ohrring geschmückt. Für das andere Ohr tragen die Damen lieber einen dezenten Stecker oder kleinere Ohrringe.



Materialvielfalt ist gefragter denn je

In den letzten Jahren war es verpönt, Schmuckstücke aus verschiedenen Materialien zu tragen. Jedoch hat sich dies 2021 geändert. Es ist geradezu erwünscht, Ohrringe, Ketten und andere Schmuck-Accessoires aus einem Mix von Gold, Silber und Rosé-Gold zu verwenden.Man kann diesen Look auf einfache Weise selbst kreieren, indem man Ketten und Ringe aus unterschiedlichen Materialien übereinander trägt. Wer nicht so viel Auswahl besitzt, der kann auch auf die beliebten Bicolor-Schmuckstücke zurückgreifen.

Individuelle bzw. personalisierte Armbänder

Nach wie vor liegen die Segment-Armbänder aus Edelstahl oder Silber im Trend. Die einzelnen Glieder lassen sich individuell zusammensetzen. So können diese den eigenen Namen, das Verlobungsdatum, lustige Figuren, Blumen und Symbole darstellen. An der Hand wird ein solches Armband mit Sicherheit zum ultimativen Blickfang. Schmuck bei Nomination ist einer dieser Anbieter, bei dem man diese wunderschönen und zeitlosen Armbänder finden kann. Mit hinzugekauften Segmenten lässt sich auf diese Weise das Armband nach und nach erweitern und verschönern. Einige tragen gleich mehrere solcher Armbänder und bezeugen damit, dass man ein wahrer Sammelkünstler ist.



Die Schmuck-Dauerbrenner

Auch in heutiger Zeit findet man zahlreiche, zeitlose Schmuckstücke, welche von der Trägerin jeden Tag getragen werden. Hier ist vom sogenannten Vintage-Schmuck die Rede. Dieser stammt aus den 20er bis 70er Jahren und liegt auch in diesem Jahr voll im Trend. Da bietet es sich förmlich an, einmal in das Schmuckkästchen der Oma oder Mutter zu blicken. Vielleicht kann man dort sein nächstes It-Piece finden.



