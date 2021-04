Perfect Acoustic ist eine Reihe dekorativer akustikpaneele, ein führendes Unternehmen in der Herstellung von akustischen Materialien und integralen Lösungen zur Reduzierung von Lärmschäden sowie zur Verbesserung der akustischen Umgebung in Architekturprojekten.

Akustikpaneele - Beheben Sie Ihr Lärmproblem noch heute

Perfect Acoustic ist eine Reihe dekorativer Akustikplatten, ein führendes Unternehmen in der Herstellung von akustischen Materialien und integralen Lösungen zur Reduzierung von Lärmschäden sowie zur Verbesserung der akustischen Umgebung in Architekturprojekten.



Welche Akustikplatten kaufen?

Bevor Sie ein bestimmtes Modell kaufen, müssen Sie sich die Eigenschaften dieser Akustikplatten ansehen und genau wissen, wonach Sie suchen müssen, um eine zu erhalten, die sich lohnt. Wie bei jedem anderen Produkt ist es besser, die Schlüsselaspekte zu kennen, die die gute Qualität und Leistung eines Produkts beeinflussen, um sicherzustellen, dass wir einen gut informierten Kauf tätigen und somit den erhalten, der uns das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Bei Akustikplatten müssen Sie die Art des Musters auf der Oberfläche, die Dicke des verwendeten Materials, den Geräuschreduzierungskoeffizienten und die Größe oder Menge der im Kauf enthaltenen Platten berücksichtigen



Hersteller von Akustikpaneelen

Sie schaffen einen komfortablen und ästhetischen akustischen Raum in allen Arten von Innenräumen.

Sie reduzieren den Hallpegel und verbessern die Kommunikation.

Hergestellt unter den höchsten internationalen Qualitätsstandards.

Hochohmige Schallabsorber und hervorragende Schallabsorption.

Ihr Platz, Ihr Geschmack! Jede Art von Bild oder Foto wird gedruckt.



Sie verbessern die Wiedergabetreue von Musik und Sprache und erzielen so überlegene Kommunikationsmöglichkeiten und musikalische Erfahrungen.

Ein Raum mit einer perfekten Balance zwischen Design und Akustik ist jetzt möglich!

Arten von dekorativen Akustikpaneelen

1. Akustische Deckenplatten

Werden genutzt, um den akustischen Komfort durch an der Decke oder Oberfläche hängende oder angebrachte Leitbleche oder Paneele zu erhöhen und eine bessere Kommunikation und Reduzierung des Nachhalls in Räumen wie Büros, Besprechungsräumen, Restaurants, Schulen, Aufnahmestudios, Fernsehräumen und Videospielen usw. zu erreichen.

2. Akustikplatten für Wände

Hervorragende Schalldämpfung als ausgezeichneter Schalldämmer an Wänden. Durch die Eigenschaften dieser dekorativen Akustikplatten passen sie sich an alle Arten von Räumen an und wirken effektiv bei der Absorption von Schall und Schalldämmung. Es gibt eine große Auswahl an Formen und farbigen Stoffen.

Können Akustikplatten zur Klangverbesserung beitragen?

Ja. Akustikpaneele absorbieren nicht nur Lärm und dienen im Allgemeinen schalldichten Räumen und Hallen, sondern können auch die Klangqualität verbessern, da diese Art von Schaum gleichzeitig hohe und mittlere Frequenzen verarbeiten kann, was die Klangqualität verbessert. Tatsächlich sind sie einer der Hauptgründe, warum Studios und Proberäume sie in ihre Wände aufnehmen. Ebenso trägt die Tatsache, dass sie die Wellenamplitude verringern und Schallenergie in Wärme umwandeln können, zur Verbesserung der Schallqualität bei. Bedenken Sie, dass Sie Hall oder Echo eliminieren können, was die Sauberkeit, Klarheit und Detailgenauigkeit der Musik oder Stimme erheblich verbessert.

Wie viele Akustikplatten brauche ich?

Wie ich bereits erwähnt habe, ist hier nicht wirklich die Anzahl der Paneele, die eine Packung enthält, oder die Größe der einzelnen Paneele wichtig, sondern insgesamt die Oberfläche, die sie bedecken können.

Für Amateur- oder Heimgebrauch ist es unserer Meinung nach erforderlich, dass Sie mindestens 10 oder 20% der gesamten Oberfläche der Wände bedecken, aber die Wahrheit ist, dass dies in einem Aufnahmestudio oder in einem Studio nicht dasselbe ist andere Anwendungsprofis. Bei Studios oder Proberäumen müssen Sie einen größeren Raum abdecken, wobei die Studios sogar mehr als 80% ihrer Wände mit einer Schalldämmung abdecken.



