Nikotinbeutel: Was ist das?

Manche sehen in ihnen eine Alternative zum Konsum von klassischen Tabakzigaretten, während andere sie als eigenständiges Genussmittel betrachten: Nikotinbeutel. Aber was hat es mit den kleinen Beuteln eigentlich auf sich und wie werden sie benutzt? Im folgenden Ratgeber werden nicht nur diese Fragen geklärt, sondern es werden auch weitere wissenswerte Fakten über die Nikotinbeutel erläutert.

Was sind Nikotinbeutel eigentlich?



Nikotinbeutel sind auch unter den Bezeichnungen "Nikotin Pods" und "Nikotin Pouches" bekannt. Wie der Name schon andeutet, dienen sie der Aufnahme von Nikotin. Allerdings ist in Nikotinbeuteln, anders als bei herkömmlichen Zigaretten, kein Tabak enthalten, wodurch sie rauch-, tabak- und außerdem spuckfrei sind. Darüber hinaus sind die Beutel in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich und auch der Nikotingehalt kann individuell ausgewählt werden. Nikotinbeutel sind übrigens nicht mit Snus gleichzusetzen - diese enthalten Tabak.



Wie werden Nikotinbeutel verwendet?

Nachdem man den Deckel der Dose geöffnet hat, nimmt man sich einfach einen der kleinen Beutel und platziert diesen zwischen der Oberlippe und dem Zahnfleisch. Wenn man fertig ist, kann man den Beutel ohne Weiteres im Hausmüll entsorgen. Da der Inhalt während der Aufnahme im Beutel bleibt, muss man während dieser nichts ausspucken. Die Wirkung eines solchen Nikotinbeutels bliebt in der Regel über eine Stunde hinweg erhalten.

Wo kann man Nikotinbeutel kaufen?

Mittlerweile kann man Nikotinbeutel so gut wie überall erwerben. Neben dem klassischen Kauf im Geschäft kann man Nikotinbeutel auch online kaufen. Der Vorteil dabei ist vor allem die große Auswahl in Sachen Geschmack und verschiedenen Nikotinstärken.

Welche Geschmacksrichtungen gibt es?

Was die zur Verfügung stehenden Geschmacksrichtungen betrifft, so gibt es hier nahezu alles. So kann man die Nikotinbeutel zum Beispiel in Geschmackssorten wie Minze, Zitrone, Kaffee oder auch Zimt bekommen. Selbstverständlich gibt es auch noch viele weitere Sorten, wodurch die verschiedensten Präferenzen bedient werden können. Oft kommt dabei die Frage auf, ob man den Speichel schlucken darf, wenn man die Nikotinbeutel im Mund hat, und ja, das ist möglich. Die Menge an Nikotin und auch die restlichen Inhaltsstoffe sind in kleineren Mengen nicht schädlich.

Der Unterschied zu Snus

Wie bereits erwähnt sind Nikotinbeutel nicht mit Snus gleichzusetzen. Bei Snus handelt es sich um sogenannten Oraltabak, bei dem luftgetrockneter Tabak zum Einsatz kommt. Dieser wird im Anschluss gemahlen und es wird Wasser hinzugegeben. Zusätzlich sind noch Aromen und Salz enthalten. Die Aufgabe des Salzes ist es, einen konstanten pH-Wert im Mund zu halten. Bei den Nikotinbeuteln hingegen handelt es sich um Produkte, in denen kein Tabak enthalten ist.

Wer verwendet Nikotinbeutel?

Nikotinbeutel werden von vielen Menschen verwendet, die den Effekt von Nikotin zu schätzen wissen, dabei allerdings nicht rauchen oder auf Tabakerzeugnisse setzen möchten. Oft werden die Beutel aber auch von ehemaligen Rauchern verwendet, die gänzlich aufhören möchten und die Beutel benutzen, um zunächst mit dem Rauchen an sich aufzuhören, und anschließend den Nikotingehalt immer weiter zu reduzieren, um im Endeffekt überhaupt kein Nikotin mehr zu benötigen. Diese schrittweise Entwöhnung funktioniert mit Nikotinbeuteln besonders gut, da sich die Stärke individuell anpassen lässt. Hinzu kommt, dass die Beutel keinen unangenehmen Geruch verursachen, überall diskret konsumiert werden können und auch die Entsorgung ziemlich simpel ist.

