Faktencheck Affenpocken: Neue Ausgabe der Zeitschrift impf-report erschienen

Was hat es eigentlich mit der am 23. Juli 2022 von der Weltgesundheitsbehörde WHO ausgerufenen Affenpocken-Pandemie auf sich? Handelt es sich vielleicht um einen verzweifelten Versuch der WHO, die Mitgliedsnationen zu höheren Beiträgen zu bewegen? Was genau sind die Fakten, auf die sich die WHO beruft?

Inhalt der impf-report-Ausgabe Nr. 134/135: Wenn ich König von Deutschland wär ... (Tolzin)

Was hat der internationale Kindertag mit dem Sinn des Lebens zu tun? (Tolzin)

Schau mir in die Augen, Kleines: Was ist eigentlich ein „sicherer“ Impfstoff? (Tolzin)

Leipziger Soldatenurteil: Hat Deutschland ein ernstes Justizproblem? (Tolzin)

Pressemitteilung des BVerwG Leipzig zum Soldatenurteil

Neutrale Expertenkommission vom Bundestag nicht erwünscht (Tolzin)

Sind die Pocken wirklich aufgrund der Impfungen verschwunden? (Dr. med. Heinrich Oidtmann)

Schafpocken als Ursache der Menschenpocken? (Tolzin)

Auf Spurensuche: Woher kommen die Pocken? (Tolzin)

Was verbirgt sich hinter den Affenpocken 2022? (Tolzin)

PCR-Test: Diagnose mit dem dicken Daumen? (Tolzin)

Gelten für den PCR-Test verbindliche Regeln? (Tolzin)

Wie beweist man die Existenz eines krankmachenden Virus? (Tolzin)

Das wahre Gesicht des Dr. Fauci (Robert F. Kennedy jr.)

Der Einfluss der Gen-Impfung auf unsere Spiritualität (Thomas Mayer)

„Herr Krankheitsminister, treten Sie ab!“ (Prof. Dr. Dr. Harald Walach)

Österreichs „Vaccinology-Sekte“ empfiehlt die Covid-Impfung von Babys! (Bert Ehgartner)

