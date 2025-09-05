Limited Edition zum 150-jährigen Jubiläum: BULOVA Lunar Pilot Chronograph mit Timascus-Zifferblatt

Ein besonderer Anlass - ein besonderes Jubiläumsmodell. Die 1875 in New York gegründete Uhrenmarke Bulova feiert ihr 150-jähriges Bestehen mit einer Limited Edition, die gleich mehrere Superlative in sich vereint.

Zu diesen Superlativen gehören: Der hochpräzise und legendäre Lunar Pilot Chronograph, dessen Originalversion 1971 bei der Apollo-15-Mission auf dem Mond dabei war. Ein Zifferblatt, das - angelehnt an Damaszener-Stahl - aus aufwendig geschichteten und geschmiedeten Titan-Legierungen (Timascus) besteht. Sowie eine Kooperation mit dem renommierten brasilianischen Popart-Designer Thiago Rosinhole, dessen Astronautencharakter "Budii" dieser Limited Edition eine besondere pop-kulturelle und visuelle Dimension verleiht.

Die Bulova Lunar Pilot x Budii Limited Edition kommt mit einer Budii-Gravur auf dem Gehäuseboden und einer exklusiven Figur in einer speziell angefertigten Sammelbox. Erhältlich ist das weltweit auf 5.500 Exemplare limitierte Set ab September 2025 bei ausgewählten Bulova-Händlern und auf de.bulova.com. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.550 Euro.

Mondlandung x Timascus x "Budii" by Thiago Rosinhole

Die Jubiläumsausgabe Bulova Lunar Pilot x Budii Limited Edition basiert auf dem Erbe der ursprünglichen Lunar Pilot - einer Uhr mit echter Weltraumhistorie. Darüber hinaus verbindet sie technische Handwerkskunst mit Rosinhole's Space-Art. Jede Uhr verfügt über ein auffälliges Timascus-Zifferblatt, das durch das Schichten und Schmieden verschiedener Titanlegierungen und deren Wärmebehandlung einen kaleidoskopisch schimmernden Look erhält. Dabei spiegeln die futuristischen Farbtönen Rosinholes Bildsprache perfekt wider.

Die aus Edelstahl gefertigte Lunar Pilot x Budii treibt ein hauseigenes und hochpräzises Quarzwerk an, das mit einer Frequenz von 262 kHz arbeitet. Diese hochfrequente Technologie ermöglicht einen gleitenden Chronographen-Sekundenzeiger, der die Zuverlässigkeit eines Quarzwerks mit der Eleganz eines mechanischen Uhrwerks mit sich bringt.

Auf dem Gehäuseboden ist eine exklusive Illustration eines Budii-Astronauten eingraviert, zusammen mit einem Gedenktext, der die Apollo 15-Mission würdigt und die Uhr mit ihrem Platz in der Weltraumgeschichte verbindet.

Das Sammlerset vervollständigt eine 15 Zentimeter große Budii-Astronautenfigur, die Rosinhole exklusiv für diese Veröffentlichung entworfen hat und in einer maßgeschneiderten Verpackung untergebracht ist.

"Bei Bulova glauben wir, dass Innovation zeitlos ist. Unser 150-jähriges Jubiläum ist nicht nur eine Feier unserer Tradition, sondern auch eine Neuinterpretation unserer mutigsten Momente", sagte Jeffrey Cohen, Präsident von Citizen Watch America. "Die Lunar Pilot x Budii verkörpert diesen Geist, indem sie unseren Beitrag zur Weltraumgeschichte würdigt und gleichzeitig den verspielten Futurismus von Budii aufgreift, um die Lunar Pilot einer neuen Generation von Uhrensammlern und kulturellen Trendsettern vorzustellen."

Quelle: BULOVA (ots)