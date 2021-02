Coronabedingt isoliert: Ein Treppenlift für mehr Lebensqualität

Für viele Senioren werden die Treppen im Haus zu einem echten Hindernis. Denn sie können sich nicht mehr freihändig und sicher von einer Etage zur anderen bewegen. Dazu kommt, dass jede Stufe Überwindung kostet, wenn die Gelenke unter der Belastung schmerzen.

Damit Sie trotz Corona mobil bleiben: Ein Treppenlift erhöht die Lebensqualität

Ein Treppenlift stellt eine Verbesserung der Lebensqualität dar, denn Sie können die Treppen im Haus ohne große Bedenken sicher überwinden. Damit erhöhen Sie Ihre Bewegungsfreiheit, indem Sie alle Räumlichkeiten nach eigenem Bedarf nutzen können. Treppenlifte lassen sich an allen Stufen und Steigungen anbringen, die im Haus oder Garten Schwierigkeiten bereiten. Gerade mitden coronabedingten Ausgangsbeschränkungen ist es wichtig, dass Sie sich zu Hause so bewegen können, wie Sie es möchten.

Ein Treppenlift lässt sich platzsparend an der Treppe anbringen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Stufen gerade oder kurvig nach oben führen. Der Sessel fährt auf einer Schiene, die an der Wand befestigt ist. Der Lift ist dank eines Akkus jederzeit einsatzbereit. Mit einer Fernbedienung am Treppenaufgang und -abgang lässt sich der Lift rufen. Dadurch kann er auch von mehreren Personen genutzt werden. Und aufgrund der platzsparenden Bauweise können andere Personen die Treppe nach wie vor nutzen. Alle wichtigen Informationen über Treppenlifte erhalten Sie auf https://handicare-treppenlifte.de.



Ein Treppenlift fördert die Mobilität im eigenen Haus

Ein Lift ermöglicht es Ihnen, sich wie gewohnt in den eigenen vier Wänden zu bewegen. Weil Sicherheit an erster Stelle steht, erfüllen die Geräte die neusten technischen Standards. Je nach technischer Ausstattung variieren die Treppenlift-Preise. Vor der Fahrt können Sie sich mit einem Gurt am Sessel festschnallen. Die Füße finden bequem auf der Trittfläche des Sessels Platz. Über einen Hebel bestimmen Sie die gewünschte Fahrtrichtung. Während der Fahrt überwachen Sensoren, dass die Treppe frei ist und sich dort keine Schuhe oder Taschen befinden, die den Lift bei der Fahrt stören. Für einen sicheren Ausstieg lässt sich der Sessel drehen. So ausgestattet kommen Sie sicher an Ihrem Zielan.

Ein Treppenlift erweitert damit Ihren Radius, indem Sie sich bewegen können. Auch in Mehrfamilienhäusern kann ein solches Gerät die Lösung sein. Denn der Lift lässt sich platzsparend im Treppenhaus anbringen. Wenn eine überdachte Treppe zum Garten führt, dann können Sie die frische Luft im Freien genießen. Dank des Treppenlifts stellen die Stufen und Steigungen keine Hindernisse mehr da. Sie brauchen nicht mehr überlegen, wie oft Sie die Etage wechseln oder ob Sie es noch rechtzeitig schaffen, die Tür zu öffnen. Ein Treppenlift ermöglicht es Ihnen, weiterhin aktiv zu bleiben und die Vorteile Ihrer eigenen vier Wände zu genießen.



Ohne Einschränkungen in den eigenen vier Wänden weiterleben

Viele Senioren sind von den coronabedingten Kontaktbeschränkungen besonders betroffen. Die Betroffenen leiden unter der ungewollten Isolierung. Spaziergänge und Einkäufe werden auf ein Minimum beschränkt und damit entfällt auch die tägliche Bewegung. Mit der Folge, dass sich Schmerzen und Verspannungen in Gelenken und Gewebe verschlimmern können. Mithilfe eines Treppenlifts können Sie Ihre gewohnte Lebensqualität behalten, indem Sie alle Räumlichkeiten weiter nutzen können. Ihr Alltag spielt sich damit nicht nur an den Orten ab, die Sie barrierefrei erreichen können, sondern in allen Bereichen des Hauses. Ein Treppenlift lässt sich in allen überdachten Bereichen aufbauen. Damit können Sie auch den Garten oder den Keller sicher erreichen. Mit der entsprechenden Unterstützung durch einen Lift erhalten Sie Ihre gewohnte Selbstständigkeit wieder. Gerade in Zeiten von Corona ist dies besonders wichtig, um der häuslichen Isolierung entgegenzuwirken.



