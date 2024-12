Explora Journeys enthüllt Pläne für das neue Schiff Explora III

Die Luxusreederei Explora Journeys hat weitere Details zum Explora III veröffentlicht, ihrem kommenden Schiff, das seine Jungfernfahrt 2026 antreten wird. Wie die Explora I und Explora II zielt auch dieses Schiff darauf ab, das „Ocean State of Mind“-Erlebnis durch faszinierende Routen und ein einzigartiges Bordangebot zu vermitteln.

Als drittes Schiff der Flotte nach der Explora II wird es, laut der Geschäftsführung, mit bedeutenden Upgrades ausgestattet sein, welche die aktuellen Angebote der ersten beiden Schiffe übertreffen. Mehr Platz, aktualisierte Annehmlichkeiten, neue Reiserouten und sogar verbesserte Nachhaltigkeitsmaßnahmen stehen für das neue Schiff auf dem Plan. Die Einführung der Explora III im Jahr 2026 wird auch den Halbzeitpunkt von Explora Journeys' Ziel markieren, die komplette Flotte aus sechs Luxus-Kreuzfahrtschiffen zu schaffen.

Ein Blick auf Explora Journeys

Explora Journeys, als ein neuer Akteur in der Luxus-Kreuzfahrtindustrie, verspricht: "Vielseitige Angebote von Premium-Suiten über erstklassiges Essen bis hin zu einzigartigen Reisezielen. Das Ziel der Reederei sei es, die Passagiere mit dem Ozean und den lokalen Kulturen zu verbinden und das Verständnis für ihre Umgebung, andere Menschen und sich selbst zu vertiefen. Die aktuellen Luxuskreuzfahrten bieten eine breite Palette an Bord-Annehmlichkeiten. Die Schiffe bieten neun kulinarische Erlebnisse, darunter Restaurants wie Anthology, Sakura und Med Yacht Club, die auch auf der Explora III zu finden sein werden. Die Weinauswahl spiegelt ebenfalls die Reisedestinationen des Jahres wider. Gäste können außerdem das Thermal Spa und seinen Hydrotherapie-Pool, die Salzhöhle, den Eispfad und mehr genießen oder im Fitnessbereich mit der neuesten Fitness-Technologie trainieren.







Die Ziele werden sorgfältig ausgewählt, sodass Gäste sowohl beliebte Reiseziele als auch versteckte Juwelen auf der ganzen Welt entdecken können. Die Luxus-Kreuzfahrten führen unter anderem in den Mittelmeerraum und nach Westeuropa, in die Karibik und Mittelamerika, das Rote Meer und die Arabische Halbinsel und mehr. Gäste können ihre Reisen auch von einer Woche auf zwei oder drei Wochen verlängern oder die „Extend Journeys“ buchen, die zwei oder mehr aufeinanderfolgende Reisen zu einem längeren Abenteuer kombinieren. Zahlreiche Ausflüge geben einen Einblick in lokale Kulturen, Küche, Traditionen und Geschichte für unvergessliche und lehrreiche Reisen.



Mehr zu bieten auf der Explora III

Die Explora III wird das „Ocean State of Mind“-Erlebnis wie die ersten beiden Schiffe der Flotte beibehalten, jedoch mit weiteren Änderungen, die das Erlebnis verbessern sollen. Ein großes Upgrade ist der größere Raum, der 463 geräumige Suiten umfasst und einen stärkeren Fokus auf die Luxus-Kategorien legt. Ocean Penthouses machen nun 24 % der Suiten aus, die Ocean Residences wurden auf 9 % erhöht, und eine zusätzliche Owner’s Residence wurde hinzugefügt. Die Explora III verfügt zudem über die größten Außenflächen, mit großzügigen 18,7 m² öffentlichem Raum pro Gast.



Das Ocean Wellness & Fitness-Konzept wurde neu gestaltet und erweitert, um modernste Erlebnisse und Geräte zu bieten. Das Ocean Wellness – The Spa bietet Gästen Behandlungen und Annehmlichkeiten, die von der Kraft des Meeres inspiriert sind, und der Fitnessbereich ist mit der neuesten Technologie in Zusammenarbeit mit Technogym ausgestattet. Auch das Outdoor-Fitnessangebot wurde erweitert, sodass mehr Gäste beim Trainieren die atemberaubende Aussicht auf den Ozean genießen können. Sie können die erweiterte Laufstrecke nutzen oder sich im Sportbereich bei Pickleball, Paddle oder Basketball austoben.

Gäste können sich auch auf neue und spannende Reiserouten freuen, die Europa, Nordamerika und die Karibik umfassen. Im Sommer 2026 wird die Explora III ihre Reise in Westeuropa beginnen, in Bordeaux (Frankreich) anlegen und dann nach Nordeuropa weiterreisen. Im August wird sie Orte wie die Niederlande, Norwegen, Estland, Schweden und Deutschland besuchen. Danach geht die Kreuzfahrt weiter nach Island und Grönland, bevor sie in Quebec City ankommt. Von dort geht es entlang der Ostküste Kanadas und der USA, einschließlich eines Besuchs in New York City. Im Oktober wird das Schiff in Miami anlegen und dann für einen tropischen Ausflug in die Karibik aufbrechen.







Gute Aussichten

Die Ankündigung der Explora III bedeutet eine aufregende Zukunft für die Luxusreederei, die bereits mit ihren ersten beiden Schiffen gute Ergebnisse erzielt hat. Trotz des relativ jungen Alters in der Branche hat das Unternehmen den Ozeanreisen einen neuen Standard gesetzt und bietet ein luxuriöses Erlebnis, das dem Segeln auf einer Yacht ähnelt, jedoch alle Vorteile einer Kreuzfahrt mitbringt. Zudem kommen rund 12 % der Buchungen aus dem deutschsprachigen Raum. Explora Journeys hat sich auch verpflichtet, die Nachhaltigkeit zu verbessern, was für Reisende, die ihren CO2-Fußabdruck verringern wollen, immer wichtiger wird. Die Explora III wird das erste Schiff der Flotte sein, das mit verflüssigtem Erdgas (LNG) betrieben wird, was die Umstellung auf Bio-LNG und synthetisches LNG ermöglicht. Diese Treibstoffe können die Treibhausgasemissionen um mehr als 80 % von der Produktion bis zur Nutzung reduzieren. Ein Engagement für Nachhaltigkeit kann auch das Image der Marke in einer Branche verbessern, die für ihre Emissionen bekannt ist.



Neben der Leistung und dem Potenzial könnte auch der boomende Reisesektor eine günstige Grundlage für Luxus-Kreuzfahrten bieten. Im Jahr 2024 zeigte die Sommerbuchung eine Steigerung von 11 % im Vergleich zu 2019, was ein vielversprechendes Wachstum zeigt, das in Zukunft weiter anhalten könnte. Da die Explora I und Explora II bereits hervorragende Bewertungen von Gästen erhalten haben, könnte die Explora III ein Nachfolger werden, der diese noch übertrifft. "



