Kann eine kleine Familie die Welt verändern? Oliver Kyr und seine Familie, die Pegasus Family, sind seit vier Jahren unterwegs auf unseren wunderschönen Planeten, um uns Menschen wieder mit allem Leben auf der Erde zu verbinden.

Sie erzählen Geschichten - in Dokumentarfilmen wie „Citizen Animal“ über die Rechte der Tiere und „Root Republic“, einer abenteuerlichen Reise ins Bewusstsein der Bäume & Pflanzen. Derzeit bereiten sie den dritten Teil einer Filmreihe vor: „Little Big Family“ über unsere kleinen Familienmitglieder, die Mikroorganismen. Ihre Dokumentationen liefen weltweit auf Festivals in Europa, Israel, Australien, China, Südamerika und den USA und wurden mit mehreren Awards ausgezeichnet.

2017 - auf dem Weg von Mexiko nach Peru - als der 2. Dokumentarfilm „Root Republik“ entstand, erlebte Oliver Kyr seine ganz persönliche Innere Reise – eine abenteuerliche Reise ins Bewusstsein der Bäume & Pflanzen.

„Meine Engel sind grün - Ein Buch von den Pflanzen & Oliver „Wyld Rose“ Kyr “ möchte inspirieren, die eigene Wahrheit zu finden. Jenseits der „copy & paste“-Spiritualität, die wohl den Märkten geschuldet ist. Denn, so las er einst im Buch eines sibirischen Schamanen: „Wenn du jemandem folgst, siehst du nur seinen Rücken.“

Die Geister oder Engel, die uns wachsam leiten und uns Lektionen auf den Weg geben, haben sich seit Anbeginn der Zeit und noch davor, als es weder Zeit noch Raum gab, versteckt. Dort, wo wir sie nie vermutet hätten und wo wir in der Hast des Alltags nie nachschauen würden: Sie verstecken sich aufgeregt wispernd und neugierig nach uns Ausschau haltend in unserem Herzen. Und nicht nur das, sie verstecken sich auch in der Zeit, nämlich im Jetzt, im augenblicklichen Moment. Oliver ‚Wyld Rose’ Kyr ist Storyteller, Filmemacher und Schriftsteller.

ISBN-Nr. 978-3-9821300-8-8

Buch im Hardcover und Format 22,3×16,4 cm/ Inhalt: 208 Seiten und selbstgemalten Bildern von Tatjana Kuyasunch. Erschienen im Wendorf-Verlag. Preis: 22,90€



Quelle: Wendorf Verlag