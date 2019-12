Fleeceartikel für Damen und Herren: Sorglos durch die Übergangszeit und den Winter

Fleeceartikel erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und werden vor allem durch ihre angenehme Weichheit sowie ihren wärmenden Effekt besonders geschätzt. Insbesondere Outdoor- und Wintersportfreunde haben längst den Nutzen sowie die universellen Einsatzmöglichkeiten von funktioneller Fleecekleidung erkannt.

Generell atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend

Hochwertige Fleeceartikel bestechen durch einen Tragekomfort der Extraklasse und zeichnen sich durch eine hervorragende Feuchtigkeitsregulierung aus. So wird der Entstehung von Schweiß und unangenehmen Gerüchen beim Sport gezielt vorgebeugt. Auch Regen und Schnee können dank der besonderen Beschaffenheit von Fleece nicht zum Körper durchdringen, sodass die Gefahr einer Unterkühlung minimiert wird. Weiterhin erweist sich Fleecekleidung als besonders atmungsaktiv, sodass entstehende Wärme während intensiver Trainingseinheiten gezielt nach außen geleitet wird. Durch die weiche Oberfläche schmeichelt Fleece der Haut und wird sogar von Allergikern sehr gut vertragen.

Fleecebekleidung sorgt für optimalen Kälteschutz bei Outdoor-Aktivitäten

Gleichzeitig isolieren Fleeceartikel in überaus hohem Maße und halten den Körper selbst bei zweistelligen Minustemperaturen kuschlig warm. Kein Wunder, dass Fleece-Jacken daher besonders bei Outdoor-Aktivitäten, wie beispielsweise Wandern, Joggen, Klettern oder Skifahren, sehr gute Dienste leisten.

Für diesen Einsatzbereich bietet der Markt besonders sportliche Fleeceartikel, die sich durch eine körperbetonte Passform auszeichnen und dank zusätzlichem Elasthan-Einsatz eine optimale Bewegungsfreiheit gewährleisten.

Damit Sie für jedes Wetter den richtigen Fleeceartikel finden, stehen Ihnen bezüglich des Gewebes verschiedene Stärken zur Verfügung. Fleecekleidung mit der Stärke 200 ist beispielsweise ideal für milde Herbsttage, an denen nur ein leichter Kälteschutz benötigt wird. Fleece-Jacken mit der Stärke 300 spenden sogar an sehr kalten Tagen noch Wärme und werden daher besonders gerne beim Wintersport eingesetzt. Wenn Sie die Fleecekleidung jedoch vorzugsweise in geschlossenen Räumen tragen möchten, dann wählen Sie einfach einen Artikel mit der Gewebestärke 100.

Fleecekleidung bietet zeitlose Designs für jeden Anlass

Natürlich spielt funktionale Fleecekleidung auch im Alltag ihre Stärken aus und erweist sich als ideale Garderobe im Büro, bei ausgedehnten Spaziergängen sowie auch beim gemeinsamen Restaurantbesuch mit Freunden.

Da Fleeceartikel sich durch eine besonders zeitlose Optik auszeichnen, ist es Ihnen überlassen, ob Sie sich für einen Fleece-Pullover in einer gedeckten Nuance oder für eine taillierte Fleece-Jacke mit verspielten Applikationen entscheiden.

Während ärmellose Fleece-Westen vor allem in der Übergangszeit nicht zu dick auftragen, schützt ein knielanger Fleece-Mantel auch die Oberschenkel vor Kälte und Nässe. Fleecekleidung für Männer ist vorzugsweise mit einer breiteren Schulterpartie ausgestattet, wohingegen Fleeceartikel für die Frau durch eine formschöne Taillierung überzeugen.

Praktische Extras für den Alltag inklusive

Abgerundet werden moderne Fleeceartikel durch praktische Extras, die Ihnen im Alltag zugutekommen. So besitzen beispielsweise viele Fleece-Jacken zusätzliche Seiten- oder Innentaschen, in denen sich Schlüssel oder Brieftasche platzsparend unterbringen lassen.

Ein weicher Stehkragen schützt hingegen vor Kälte und Wind und hält die empfindliche Halspartie warm und trocken. Elastische Gummikordeln im Saum verbessern zudem die Passform, sodass sich die Fleecekleidung flexibel den eigenen Bedürfnissen anpassen lässt.

Fleeceartikel gelten als besonders abriebfest und pflegeleicht

Da Fleecekleidung zudem besonders reißfest ist, weist sie selbst bei mechanischen Einwirkungen, die beispielsweise beim Wandern oder Klettern erfolgen können, kaum Verschleißerscheinungen auf. Weiterhin sind Fleeceartikel besonders pflegeleicht und lassen sich bei 30 Grad bequem in der Waschmaschine reinigen. Durch die hohe Abriebfestigkeit behält Fleecekleidung auch nach mehreren Waschgängen noch seine weiche Oberflächenstruktur bei und büßt nichts an Tragekomfort ein.

Fazit

Fleecekleidung steht bei vielen Sportlern und Freizeitbegeisterten hoch im Kurs und überzeugt durch ihre ganz speziellen Stärken. Wenn Sie auf der Suche nach einem funktionalen Fleeceartikel sind, dann werden Sie in der Regel schnell fündig, da Sie aus einem breiten Angebot schöpfen können. Wir empfehlen Ihnen, die einzelnen Kleidungsstücke eingehend miteinander zu vergleichen, um den idealen Fleeceartikel zu finden.

