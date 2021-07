Ein echtes Tattoo Probe tragen - das geht

Und das auch noch von angesagten Tätowierern. Das Start-up Tatyou hat Künstler aus allen Kontinenten mit deren Top-Motiven als temporäre Tattoos im Onlineshop.

Die Tattoo-Motive repräsentieren die gesamte Tattoo-Szene. Neben vielen sehr modernen Stilen sind auch traditionelle Tätowierer bei Tatyou dabei - wie der Altmeister Christian Warlich, der mit seiner Kunst weltweit den Sailer Style geprägt hat.

Die Künstler bei Tatyou sind mit ihren Stilen und Motiven weltweit führend. Wie der Berliner Künstler Mo Ganji, der für ausdrucksstarke Online-Kunst steht - das Motiv wird nur aus einer Linie gestochen - oder Chen Jie, die in Peking lebt und mit ihrem Studio für den klassischen und modernen Stil von China steht. So sind aus ihrem Studio gleich drei weitere Tätowiererinnen bei Tatyou und zeigen eine erstaunliche Bandbreite von Motiven, die in Deutschland bislang weniger zu finden sind, jedoch weltweit zunehmend Beachtung finden. Tatyou ist somit auch ein Trendbarometer der Tattoo-Szene geworden.

Unter den weltweiten Künstler haben sich neue Kontakte und Verabredungen ergeben, sogenannte Guest Spots. Dabei bietet zum Beispiel eine Tätowiererin für einige Zeit ihre Kunst in einem Tattoo-Studio in einem anderen Land an. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass ein Motiv von Tatyou, das zum Beispiel aus Südkorea kommt, hier in Deutschland gestochen werden kann.

Was ist nun ein Tatyou? Die Gründer von Tatyou behaupten, sie haben das temporäre Tattoo revolutioniert. Ein Tatyou stammt von einem renommierten Künstler und ist einzigartig. Es wirkt gestochen echt. Es ist einfach mit Wasser aufzutragen und behält seine authentische Wirkung über viele Tage. Die Produkte werden in Deutschland in der Produktion von einem der Gründer, Boris Boxan, vegan hergestellt. Viele Zertifikate dokumentieren deren Qualität. Diese belegen zum Beispiel die Hautverträglichkeit als "sehr gut". Das Gründerteam besteht aus Tätowierern, Künstlern und Drucktechnikern. Diese Zusammenarbeit legte die Grundlage für den Erfolg von Tatyou.

Tatyou liefert weltweit und hat in wenigen Monaten eine Fangemeinde gefunden, die wiederholt für besondere Anlässe Tatyous bestellt. Man kann die Motive also auch gut nutzen, um durch das Tragen verschiedener Tatyous schließlich sein persönlich passendes Tattoo zu finden oder um verschiedene Styles passend zum Moment zu tragen. "Ein Tatyou ist ein Motiv für neue Erfahrungen, die Du machst, weil Dir alle Möglichkeiten offenstehen und Du den Mut hast, diese zu leben." so Robert Köster, einer der Gründer von Tatyou.

