Texas: „Gesicht“ erscheint am Himmel

Der bekannte Ufologe Scott Waring ist auf eine seltsame Sichtung über dem US-Bundesstaat Texas aufmerksam geworden, die ihn „sprachlos“ machte. Auf seinem YouTube-Kanal nahm er die ungeheuerliche Beobachtung unter die Lupe. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "„Hier ist ein Gesicht, das eine junge Frau letzte Woche während einer Fahrt durch Osttexas aufgenommen hat. Das Gesicht hat ein unglaubliches Detail - es schaut nach unten und richtet seinen Blick auf ein Auto auf der Straße - als würde es die Augenzeugen absichtlich ansehen. Das Detail des Gesichts fällt wirklich auf ... es hat zwei Augen, eine Nase, einen Schnurrbart, einen Bart. Seltsam...“, kommentiert Waring die Sichtung.



„Ich bin sprachlos“, schlussfolgert er.



Außerdem führt Waring die Worte der Augenzeugin an.

„Ich habe das Video am Dienstag, dem 26. Januar 2021, gegen 18.15 Uhr aufgenommen. Mein Verlobter und ich fuhren zu unserem Freund nach Osttexas, nicht weit von unserem eigenen Zuhause entfernt. Ich habe natürlich etwas auf meinem Handy gemacht, als mein Verlobter sagte: ‚Hey, schau nach oben‘ ... und sobald ich das tat, sah ich es automatisch. In den Wolken oder einer Wolke war ein Gesicht klar wie der Tag zu sehen ... Ich war total geschockt darüber, was ich vor mir sah. Es war ein schockierender und unheimlicher Wow-Moment. Es scheint sogar Augen zu haben, als würde es uns beobachten. Ich habe Videos dieser Anomalie zuvor gesehen, aber noch nie sowas selbst erlebt“, schilderte die Zeugin.



Zu beurteilen, worum es sich hier tatsächlich handelt, bleibt alleine Ihnen überlassen."

Quelle: SNA News (Deutschland)