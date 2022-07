Ascheberg: Leiche ohne Kopf

Ein Einsatz der Polizei unter dem Stichwort "Leichensache" am Dienstagmorgen (26.07.22) nahm eine überraschende Entwicklung: In einer Böschung an der Nordick-Schliekstraße bei Herbern sollte eine Leiche ohne Kopf liegen. Die ersten Einsatzkräfte fuhren mit Blaulicht los. Was würde sie erwarten?

Kommt eine Mordkommission zum Einsatz? Ist der Kopf zu finden? Gibt es Spuren, die auf einen Täter deuten? Die erleichternde Nachricht kam dann zügig: "Keine Leiche, bloß eine Plastikpuppe". Warum sie jemand ohne Kleidung in die Böschung warf? Erfahren werden wir es wohl nie. Der Bauhof holte die Puppe ab und entsorgte sie.

Quelle: Polizei Coesfeld (ots)