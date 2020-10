Offroad-Buggy stürzt vom steilen Hügel direkt auf Zuschauer zu

Beim Versuch, einen steilen Hügel mit einem Buggy zu bezwingen, ist es beinahe zu einem dramatischen Finale gekommen. Das Gefährt stürzte plötzlich auf die Zuschauer. Ein Augenzeugenvideo zeigt den Vorfall, meldet das online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Die Szenen spielten sich am 26. September auf einem Feldweg in Wellsville im US-Bundesstaat Ohio ab. Ein Amateurfilmer hielt auf Video fest, wie ein orangefarbener Offroad-Buggy in Richtung eines steilen Hügels startet und diesen zu bezwingen versucht.

Dabei standen einige Zuschauer direkt am Fuße des Hügels und filmten den Versuch aus nächster Nähe.

Dann verliert der Buggy an Schwung und gibt nach. Der Fahrer verliert schließlich die Kontrolle über sein Gefährt und stürzt damit den Hügel hinunter.

Dabei steuerte der Buggy direkt auf die Zuschauer zu. Die Menschen versuchen, dem Gefährt aus dem Weg zu laufen. Glücklicherweise kamen alle Zuschauer mit dem Schrecken davon.

Als die Anwesenden dem Fahrer zu Hilfe eilten, streckte er ihnen einen Daumen hoch, um zu zeigen, dass es ihm gut gehe.

Quelle: Sputnik (Deutschland)