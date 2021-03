Donald trifft Biden mit Golfball am Kopf: Videomontage spaltet das Netz

Auf den dreifachen Sturz von Joe Biden beim Einsteigen in die Air Force One am Freitag in Washington hat Donald Trump Junior, Sohn des Ex-US-Präsidenten Donald Trump, prompt mit einer Videomontage reagiert. In dieser schlägt Donald drei Golfbälle, die dann wiederholt Biden am Kopf treffen. Das Netz reagierte auf diesen Twitter-Beitrag gespalten, berichtet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes zu lesen: "Am Freitag sorgte zuerst der US-Präsident Joe Biden für Schlagzeilen, als er auf der Gangway zur Air Force One zweimal hintereinander stolperte und schließlich stürzte. Dieser Vorfall heizte Spekulationen um Bidens Gesundheitszustand an. Donald Trump Junior griff diese Panne auf und teilte auf Twitter ein zusammengeschnittenes Video, mit dem er auch für Netz-Wirbel sorgte.

Der Clip zeigt, wie sein Vater drei Golfbälle hintereinander schlägt, die daraufhin den US-Präsidenten Joe Biden am Kopf treffen und ihn wiederholt stürzen lassen.

„Es war nicht der Wind, Leute“, kommentierte Donald Trump Junior das bearbeitete Video.

Dieser Beitrag löste eine heftige Debatte aus. Viele Internet-User beschuldigten Donald Trump Junior eines kindischen Verhaltens sowie der Missachtung des Präsidenten.

„Also Sie finden es in Ordnung, wenn Sie den Präsidenten nicht respektieren, aber Sie werden wütend, wenn wir uns über Trump lustig machten“, schrieb ein User.

„Hat jedes Mitglied der Trump-Familie den Verstand eines wütenden Kindergartenkindes?“, kommentiert ein weiterer Nutzer.

Andere Zuschauer erinnerten sich an den Vorfall mit Donald Trump, als er Schwierigkeiten hatte, über eine Bühnenrampe zu gehen. Andere User versuchten, Trumps Sohn jedoch zu ermutigen. „Ja, es ist keine große Sache, obwohl zweimal stolpern und ein Sturz einen neuen Rekord für die Ungeschicklichkeit des Präsidenten aufstellten“, so ein weiterer Kommentator.

„Ich liebe es! Teilen Sie auch weiter Beiträge auf Twitter, auch wenn diese die Hasser hervorbringen. Die Kommentare von Biden-Fans bringen mich zum Lachen und machen mich traurig, dass sie so wahnsinnig sind. Genau wie Joe“, schrieb ein weiterer User.

Dennoch war die Mehrheit der Internetuser mit Trump Juniors Beitrag unzufrieden.

„Ok, das ist lustig, aber machen Sie sich trotzdem nicht über Leute lustig, nur weil sie ein paar Mal Unsinn bauten. Wir sind alle Menschen, niemand ist perfekt. Mike Pence fiel einmal fast runter, genau wie Obama. Wen kümmert es also, dass er gefallen ist?“, twittert ein Nutzer.

„Kaum zu glauben, dass der Sohn eines Ex-US-Präsidenten so wenig Anstand und Sittlichkeit hat. Das grobe, vulgäre Verhalten der Trump-Familie mag für ihre „Basis“ akzeptabel sein, aber die meisten Amerikaner erwarten von der First Family mehr Anstand“, meint ein weiterer Kommentator.

Die stellvertretende Pressesprecherin im Weißen Haus, Karine Jean-Pierre, die am Freitag mit Biden nach Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) unterwegs war, soll Medienberichten zufolge bestätigt haben, dass es zum Zeitpunkt des Zwischenfalls ziemlich windig gewesen wäre. „Ich wäre fast selbst hingefallen, als ich die Stufen hinaufstieg. Ihm geht es zu 100 Prozent gut“, so Jean-Pierre.

Auch Kate Bedingfield, die Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, gab auf Twitter bekannt, dass es Biden nach dem Zwischenfall gut gehe. Es sei keine Hilfe vonseiten des medizinischen Teams nötig gewesen, welches mit dem Präsidenten reisen würde, hieß es. Es sei nur ein Fehltritt auf der Treppe gewesen."

Quelle: SNA News (Deutschland)