Polizeieinsatz: Mann schläft in Sachsen-Anhalt an Ampel ein

Im sachsen-anhaltischen Merseburg ist ein 25 Jahre alter Autofahrer am Sonntagmorgen an einer Ampel so fest eingeschlafen, dass die Polizei zum Einsatz kam, meldet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf eine Polizeisprecherin in Halle.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News " zu lesen: "Der Mann soll demnach trotz grüner Ampel nicht weitergefahren sein und auch auf Klopfen an die Scheibe nicht reagiert haben. Auch nachdem die Beamten eintrafen, zeigte der 25-Jährige keine Reaktion. Wegen des Verdachts auf einen medizinischen Notfall stieg ein Beamter über die Dachluke ein. Plötzlich erwachte der Fahrer und löste das Bremspedal. Sein Wagen rollte gegen den Funkstreifenwagen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von mehr als ein Promille. Der Führerschein des 25-Jährigen wurde sichergestellt." Quelle: SNA News (Deutschland)