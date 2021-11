Brasilianerin heiratet sich selbst und fordert nach zwei Monaten die Scheidung

Viele teilen die Meinung, dass die Partner in einer glücklichen Ehe ähnliche Ansichten und Ziele haben müssten. Das hilft aber sicher nicht in allen Fällen. Wie sich herausstellte, man kann mit sich selbst verheiratet sein und dennoch die Scheidung wollen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das brasilianische Model Cris Galêra gelangte im September dieses Jahres zu der Auffassung, dass sie Beziehungen mit Männern satthat. Daher traf sie eine ziemlich ungewöhnliche Entscheidung: Die 33-Jährige heiratete sich selbst.

In einem weißen Kleid und mit einem Blumenstrauß ließ sich die Frau vor einer Kirche fotografieren. Auf ihrem Instagram-Account teilte das Model mit, sie habe nicht vor, sich scheiden zu lassen. Die Heirat schenke Galêra ihren eigenen Worten zufolge das Gefühl, eine starke und entschlossene Frau zu sein.

Die Ehe mit dem Menschen, mit dem sich Galêra offensichtlich sehr gut verstand und dessen Weltanschauung sie sicher teilte, währte jedoch wider Erwarten nicht sehr lang. Nach zweieinhalb Monaten will die Frau die Scheidung. Das Model verliebte sich eigenen Angaben zufolge in einen Menschen, der ihr den Glauben an die Liebe zurückbrachte. Nun muss sie ihrer Ehe mit sich selbst ein Ende setzen. Über ihre Entscheidung ist sie allerdings nicht enttäuscht: "Ich war in dieser Ehe glücklich."

Ihre nachfolgenden Ehepartner können nur darauf hoffen, dass die nächste Ehe länger dauert und nicht weniger glücklich wird."

Quelle: RT DE