Staat dagegen: Schweden wollen ihren Sohn nach Präsident Putin nennen

Ein schwedisches Ehepaar aus der Stadt Laholm will seinen Sohn Wladimir Putin nennen. Eine staatliche Behörde hat dies allerdings nicht erlaubt, berichten lokale Medien am Freitag.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Nach einem 2017 eingeführten Gesetz müssen Eltern den vorgeschlagenen Namen eines Kindes innerhalb von drei Monaten nach seiner Geburt bei der schwedischen Steuerbehörde einreichen, die mit der Registrierung der Namen beauftragt ist. Also wandten sich die Eltern des Neugeborenen an die Behörde, um dem Jungen den Namen des russischen Präsidenten zu geben. Der Name wurde jedoch laut dem Sender Sveriges Radio abgelehnt, und die Eltern wurden gebeten, einen anderen zu wählen. Das Amt begründete dabei seine Entscheidung nicht.

Dies geschehe, wenn die Behörde der Ansicht sei, dass der Name dem Eigentümer in Zukunft Unbehagen bereiten könnte, hieß es.

Die Behörde soll zuvor auch Anträge von Eltern bekommen haben, in denen es um Namen wie Ford, Michael Jackson, Metallica, Google, Jesus, Pilsner, Tocken ging. Solche Anträge wurden jedoch ebenfalls abgelehnt."

Quelle: SNA News (Deutschland)