Szenen wie aus einer anderen Welt: Britische Fußballfans feiern wegen Corona in Käfigen

Der Corona-Wahn ist in manchen europäischen Staaten kaum mehr zu toppen, so möchte man meinen. Und dann genügt ein Blick auf die „Insel“, nach Großbritannien. Dort werden Fußballfans, die sich die Europameisterschaft beim „Public Viewing“ ansehen müssen, in Käfigen gehalten, damit sie auch schön brav Abstand halten und sich den Corona-Regeln beugen. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf Berichte in Twitter.

Weiter berichtet das Magazin: "Während in Ländern wie Portugal oder Ungarn sie Stadien berstend voll mit Fans sind und auch kaum jemand einen Maulkorb trägt, in Frankreich zumindest die Cafés und Lokale zum Public Viewing einladen, ist es in Großbritannien ganz anders. In Hallen „dürfen“ die Untertanen in einem mit Metallgittern abgesperrten Bereich an einem Tisch sitzen, Bier trinken und dort dem Treiben auf einer Leinwand zusehen. Überwacht wird das ganze Trauerspiel von Sicherheitsleuten.

twitter.com/TTrotha/status/1405057082596937729

Die Szenen erinnern übrigens an ähnliche von Konzerten unter freiem Himmel, wo Musikfans ebenfalls in eigens mit Gittern abgesperrten Zonen verweilen mussten. Oder an die „Corona-Kreise“ in irischen Parks und Promenaden, um möglichst mit keinem anderen Menschen in Kontakt zu kommen – wir berichteten."

Quelle: Unser Mitteleuropa