Hochspeyer/Enkenbach-Alsenborn: Autos immer verschließen!

Polizeibeamte haben in der Nacht zu Freitag in Hochspeyer und Enkenbach-Alsenborn insgesamt 85 Autos überprüft. Da es immer wieder zu Diebstählen aus unverschlossen abgestellten Fahrzeugen kommt, checkten die Einsatzkräfte zwischen Mitternacht und 2 Uhr in den beiden Orten den Schließzustand geparkter Autos. - Ergebnis: Sieben der kontrollierten Wagen waren nicht verschlossen.

Die Polizisten ermittelten die jeweiligen Halter, nahmen Kontakt zu ihnen auf und sprachen eine mündliche Verwarnung aus. In den Fahrzeugen, deren Halter nicht erreicht werden konnten, hinterließen die Beamten entsprechende Präventionsflyer, um die Eigentümer auf die Gefahren von offen abgestellten Wagen hinzuweisen.

Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz (ots)