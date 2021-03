Überall „Nazis“: Polizeieinsatz wegen Klingonen-Fahne aus Raumschiff Enterprise

Die Polizei ist aktuell in Deutschland nicht nur mit der Bekämpfung und Verfolgung „gefährlicher Corona-Leugner“ beschäftigt, sondern natürlich auch mit der immerwährenden Jagd auf „Nazis“, die ja laut linken Medien an jeder Ecke zu finden sind. An Skurrilität nicht zu toppen, rückte man nun sogar aus, um gegen den Besitzer einer angeblichen „Nazi-Fahne“ vorzugehen. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht der Polizei Bochum.

Weiter berichtet das Magazin: "

Nazi-Fahne war Klingonen-Symbol In Bochum wurde die Polizei von einem besonders aufmerksamen und „aufrechten“ Bürger kontaktiert. Der Blockwart entdeckte eine rote Fahne mit einem schwarzen Klingenmotiv an einer Hauswand und vermutete ein verfassungsfeindliches, möglicherweise sogar nationalsozialistisches Symbol, dahinter. Die wackere Exekutive eilte sofort aus, um die dubiose Fahne zu untersuchen, musste allerdings unverrichteter Dinge wieder abziehen, denn: bei dem Symbol handelte es sich um jenes der Klingonen aus der Sci-Fi-Fernsehserie Raumschiff Enterprise. „Tatsächlich wecken Farbgebung und Symbolik gewisse Assoziationen“, hieß es dazu in der Pressemitteilung der Polizei Bochum mit Blick auf den Nazi-Verdacht des Zeugen. Der Bochumer Flaggenbesitzer scheint indes friedliche Absichten zu hegen, denn an dem Mast hängt eine zweite Fahne mit blauem Motiv – dabei handelt es sich um das Symbol der „Vereinigten Föderationen der Planeten“. Polizei lobt Denunzianten Die Polizei war sich auch nicht zu Schade, den Vorfall breit zu kommentieren. Die Flagge, so Kenner unter der Exekutive, habe überhaupt nichts mit einem nationalistischen Hintergrund zu tun, wenngleich etwa die Hakenkreuzfahne die gleichen Farben aufweist. Vielmehr seien die Klingonen jenes kriegerische Volk mit den prägnanten Stirnfalten, das Teil des Star-Trek-Universums ist – vielen besser bekannt als „Raumschiff Enterprise“, so die Aufklärung. Und auch für den Denunzianten, der den Fall ins Rollen brachte, hatte man Lob übrig. Dieser habe alles richtig gemacht, betonte ein Polizeisprecher. Die Polizei nehme Hinweise dieser Art nämlich stets sehr ernst, da angeblich immer wieder Fahnen mit nationalsozialistischem Hintergrund auftauchen." Quelle: Unser Mitteleuropa