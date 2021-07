Österreich: Mann auf dem Klo von Schlange gebissen

Ein Österreicher ist am frühen Montagmorgen beim Toilettengang in seiner Wohnung von einer Schlange gebissen worden. Dies teilte die lokale Polizei in einem Statement mit.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News " zu lesen: "Der 65 Jahre alte Grazer setzte sich auf die Toilette und spürte kurz darauf laut seinen Worten ein „Zwicken“ im Bereich der Genitalien. Er blickte in die Toilette und entdeckte eine Schlange im Klosett. Beim Fund handelt es sich laut der Polizeimitteilung um einen 1,6 Meter langen Albino-Netzpython. Die Schlange soll unbemerkt aus der Wohnung eines 24 Jahre alten Nachbarn entwischt und offenbar über die Kanalisation in die Toilette des Betroffenen gelangt sein. „Der genaue Weg der Schlange in die Wohnung des 65-Jährigen steht bislang jedoch nicht fest“, so die Polizei. Ein alarmierter Reptilien-Experte barg die Schlange, reinigte sie und übergab sie an den 24-jährigen Grazer, der in seiner Wohnung insgesamt elf ungiftige Würgeschlangen sowie einen Gecko hält. Der betroffene Mann wurde leicht verletzt. Der 24-Jährige wird laut der Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt." Quelle: SNA News (Deutschland)