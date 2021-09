Verspätete Lieferung? Paket nach fast 40 Jahren zugestellt

Ein Paket aus Niedersachsen zugestellt worden. Über eine Online-Plattform informierte der anonym bleibende Empfänger darüber. Wo es zugestellt wurde, ist nicht bekannt. Das Besondere daran: Aufgegeben worden war es im März vor 39 Jahren. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am 31. August dieses Jahres ist ein Paket zugestellt worden, das am 15. März des Jahres 1982 aufgegeben worden war. Die Heinze GmbH in 3100 Celle hatte es aufgegeben. Die Kleinstadt mit rund 70.000 Einwohnern liegt in Niedersachsen, südlich der bekannten Lüneburger Heide.

Der Empfänger hat sich nicht namentlich vorgestellt. Er hat in einem Account der Online-Plattform www.reddit.com von dem Erlebnis erzählt und ein Foto vom Karton hochgeladen. Sein Username lautet therealdwag.

Der Inhalt ist nicht verdorben, jedoch überholt. Eine Broschüre mit Ratschlägen zum kommunalen Bauen lag im Paket, unter ihr weitere Broschüren. Auf einem Foto ist der Titel "Band 1 – Neubau, Modernisierung, Sanierung" zu lesen. Der Empfänger arbeitet in einem Betrieb. An den Inhaber seiner Position vor fast 40 Jahren war das Paket adressiert."

