"Riesenspinne" löst Polizeieinsatz aus

Die Behörde "Polizei" hat im Laufe der letzten Jahre schon einige spektakuläre Einsätze bewältigen müssen. Der Einsatz der Ordnungshüter am Dienstagnachmittag, 10. September in einer Gemeinde im Hinterland kann man ruhigen Gewissens unter "Kurioses aus dem Polizeialltag" abheften. Aber der Reihe nach.

Gegen 17.30 Uhr ging bei der Polizeistation in Biedenkopf der Anruf eines Mannes ein. Der berichtete über eine riesige Spinne auf seinem Grundstück und bat um Hilfe. Der angegebene Durchmesser (etwa 15 - 20 cm) des mehrbeinigen Tierchens ließ nun auch den Puls des Wachhabenden etwas höherschlagen. Telefonate mit Experten folgten, um die weitere Vorgehensweise abzusprechen. Das Rätsel und die Aufregung lösten sich dann allerdings schnell auf. Eine Streife setzte sich in Bewegung und machte sich selbst ein Bild vor Ort. Schnell war klar, dass es sich bei dem möglicherweise gefährlichen Exemplar um eine arg ramponierte Krake aus Gummi handelt. Wie das Spielzeug auf das Grundstück gelangte, konnten die Beamten nicht klären. Die "Spinne" landete letztendlich nach Rücksprache mit dem Anrufer in der Mülltonne.



Fazit aus Sicht der Polizei: Immer wieder was Neues, aber viel Aufregung um nichts.



Quelle: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf (ots)