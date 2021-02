Arkansas räumt nur noch die eigene Straßenseite vom Schnee

Diese Aufnahmen sind ins Netz gegangen: Während Autofahrer auf der zum US-Bundesstaat Arkansas gehörenden Straßenseite problemlos fahren können, müssten sich die Texaner dagegen durch den Schnee kämpfen. Denn ihre Straßenseite wurde nicht von den Schneemassen befreit. Dies berichtet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Die auffälligen Aufnahmen stammen von der Grenze zwischen den US-Bundesstaaten Arkansas und Texas. Sie zeigen eine vierspurige Straße, welche die Bundesstaaten „trennt“. Während die Seite, die zum Bundesstaat Arkansas gehört, schneefrei ist, ziert die texanische dagegen eine dicke Schneedecke.



„Großer Unterschied bei der Schneeräumung in Arkansas und Texas in Texarkana. Dies ist die Stateline Road. Die rechte Seite gehört zu Arkansas und die linke zu Texas“, twitterte der Wetterjäger Charles Peek am Dienstag.

Der starke Kontrast löste heftige Diskussionen aus, als am Donnerstag laut der „NY Post“ mehr als 36 Todesfälle, die meisten davon Verkehrstote, wegen des Wintereinbruchs in der Region gezählt wurden.



„Arkansas räumt die Straßen, Texas kümmert sich nicht darum“, zitiert das Portal einen Bewohner.



„Scheint, als hätte Arkansas Texas helfen können?“, so ein anderer Kommentator.





Der Wintersturm hat Texas am schwersten getroffen. Im Bundesstaat im Süden der USA, an der Grenze zu Mexiko, mussten mehr als vier Millionen Haushalte zeitweise ohne Strom ausharren.



Stromausfälle hatten Medienberichten zufolge auch Auswirkungen auf die Wasserversorgung gehabt. So wurde den Menschen empfohlen, ihr Leitungswasser möglichst abzukochen.



Auch die Versorgungsketten traf es in Texas schwer."

Quelle: SNA News (Deutschland)