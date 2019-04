Kleinkind sperrt iPad für ein halbes Jahrhundert

Der New Yorker Journalist Evan Osnos hat plötzlich erfahren, dass sein Tablet-PC - Apple iPad - für die nächsten 48 Jahre blockiert ist. Dies sei passiert, nachdem er seinen dreijährigen Sohn mit dem Device allein gelassen hatte, schrieb er auf seinem Twitter-Account. Dies meldet das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Osnos wandte sich mit der Bitte um einen Rat an die User. „Hm, das ähnelt einem Fake, aber so sieht heute unser iPad aus, nachdem das dreijährige Kind mehrmals versucht hatte, es freizuschalten. Gibt’s Ideen?“, schrieb er. Seiner Post legte er ein Foto bei, auf dem ersichtlich ist, dass das iPad gesperrt worden sei und erst wieder in 25.536.442 Minuten zugangsfrei sein werde.

Viele bemühten sich, dem Journalisten Varianten für die Lösung des Problems zu geben. Am meisten sei jene Idee erwähnt worden, das Operationssystem auf dem PC neu zu installieren und die Daten aus der Reservekopie wiederherzustellen. Andere schlugen jedoch vor, damit noch 48 Jahre zu warten. Einer der User scherzte, dass der Vater auf solche Weise ein exzellentes Geschenk zum 52. Geburtstag seines Sohnes parat haben würde.

Osnos hat bisher keine Kommentare im sozialen Netzwerk dazu abgegeben, ob es ihm gelungen sei, das iPad wieder zum Funktionieren zu bringen, oder ob er beschlossen habe, einfach ein neues Tablet-PC zu kaufen."

