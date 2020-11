BMW wird von Wellen mitgerissen - Sein Fahrer begeht Fehler

Dieser BMW-Fahrer hat einen fatalen Parkfehler begangen: So blieb ihm nichts anderes übrig, als hilfslos zuzusehen, wie sein Liebster von Wellen hin und her gerissen wird. Dies berichtet das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es bezüglich dessen auf deren deutschen Webseite: "Zwei Freunde haben an einem Strand in Cornwall, einer Grafschaft an der südwestlichen Spitze Englands, eine seltsame Szene beobachtet. Dort schaukelte ein BMW-Wagen in den Wellen.

Augenzeugen zufolge blieb das Fahrzeug stundenlang im Meer, bis es endlich abgeschleppt werden konnte. Aus Sicherheitsgründen konnte die Bergungsaktion erst bei Ebbe stattfinden, wie das Portal ViralHog schreibt.

Laut Fahrzeugbesitzer parkte er sein Auto mit Blick auf das Wasser auf einem unglaublich steilen Weg, der zum Meer hinunter führte. Als er wieder losfahren wollte, drehte er sich mit dem Auto im Sand herum statt rückwärts zu fahren.

Danach konnte er den Wagen nicht mehr auf den Weg kriegen. Bald kam noch die Flut dazu."

Quelle: Sputnik (Deutschland)