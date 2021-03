Mann von Pfütze „verschluckt“

Dieser Sprung in eine Schlammpfütze sorgt für Staunen. Ein Mann wird gefilmt, wie er komplett von einer Pfütze verschluckt wird. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Der 41-jährige Peter Quinn aus Los Angeles ließ sich bei einem Spaziergang auf einer nassen Straße filmen. Nach einem Platzregen bildeten sich dort zahlreiche schlammige Pfützen, in eine davon springt der Mann.



Bei der Aktion verschwindet Quinn komplett in der Pfütze, was die Zuschauer in Staunen versetzt.

Laut dem Portal „Caters Clips“ handelt es sich dabei nur um spezielle Effekte, die das Filmmaterial so wirken lassen, als würde die Pfütze den Mann verschlucken. "



Quelle: SNA News (Deutschland)