ZDF dreht durch: „Wer hat die Kokosnuss geklaut“ soll rassistisch sein!

Als hätten wir in Deutschland keine anderen Probleme! Unter dem Titel „Rassismus im Kinderzimmer“ veröffentlicht der Sender „ZDF Kultur“ einen Instagram-Beitrag, der das bekannte Kinderlied „Wer hat die Kokosnuss geklaut“ in die Ecke des Rassismus rückt. „Kritiker“ sähen in dem Lied „rassistische Stereotype“ und das „kolonialistische Klischee vom kriminellen und triebgesteuerten Affen“. Eine Nummer kleiner geht’s nicht! Dies schreibt die AfD unter Berufung auf einen Bericht des "RND".

Weiter schreibt die AfD: "Einmal ganz abgesehen davon, dass das ZDF sich lieber um den wirklichen Rassismus und Antisemitismus in muslimischen Kreisen befassen sollte: Es ist sehr bedenklich, dass das ZDF offenbar Affen mit schwarzen Menschen assoziiert. Wer sind hier also die wirklichen Rassisten?" Redaktionsnetzwerk Deutschland zum Streit ums Kokosnuss-Lied. Hörprobe Quelle: AfD Deutschland