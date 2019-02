Teure Vergesslichkeit

Eine folgenschwere Vergesslichkeit kostet den Eigentümer eines Keramikkruges von Pablo Picasso mit dem weltbekannten Motiv "Le Hibou" (Die Eule) jetzt sehr viel Geld.

Der Eigentümer des Keramikkruges war mit dem Zug ABR 26734 am Freitag, 15.02.19, von Kassel nach Düsseldorf unterwegs. Beim Umsteigen in Hamm/W um 21.01 Uhr vergaß der Mann im Zug eine große Einkaufstasche aus fester Kartonage in weißem Tiefdruck mit dem markanten blauen Schriftaufdruck "Neumeister - Alte Kunst - Moderne" im Zug. Die Tasche hatte der Reisende auf dem Boden abgestellt.

In dieser Tasche befand sich das Original eines Keramikkruges von Pablo Picasso, das in seiner Werkstatt in Madoura(Frankreich), im Jahr 1953, gefertigt wurde. Der Krug hat die Maße von 26,5 x 12 x 18 cm und einen Wert von mindestens 10.000 Euro.

Trotz sofortiger Verständigung des Zugpersonals durch den Eigentümer blieb die Tasche mit dem wertvollen Keramikkrug verschwunden.

Die Bundespolizeiinspektion Münster, die wegen Unterschlagung ermittelt, bittet Zeugen, die das "Vergessen" der Tasche durch den älteren Mann beobachtet haben, sich bei der Bundespolizei Münster zu melden.

Quelle: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin (ots)