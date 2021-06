Crew einer Yacht unter LGBT-Flagge rettet Schwulenhasser, die sie zuvor beleidigten

Weiter berichtet RT DE: "Der Vorfall hat sich auf dem Moses-See im US-Bundesstaat Washington zwei Tage vor dem Beginn des LGBT-Pride-Monats ereignet. Ein Yachtfahrer namens Robbie entspannte sich auf dem See – mit seinem Bruder und zwei Freunden mit Schwimmen und bei Musik. Ihre Yacht war mit zahlreichen Gay Pride- und Regenbogen-Flaggen geschmückt.

Gegen 19 Uhr bemerkte die Crew der Yacht ein anderes Boot. Es näherte sich der Yacht mit den Regenbogenflaggen und dessen Passagiere beschimpften Robbie zufolge die Crew mit homophoben Beleidigungen. Auf dem Video, das auf TikTok viral ging und 2,7 Millionen Likes sammelte, ist eine Frau in dem Boot zu sehen, wie sie beim Vorbeifahren ihren Mittelfinger zeigt. Laut Robbie machte das Boot eine scharfe Kurve und umrundete die Yacht dann mindestens sechs Mal, schlederte dabei Gischt auf die Yacht und ließ sie schaukeln.

We safely got them out of the water immediately. We were nicer than they were. #pride #lgbtq #boat #Fail #Karma #Gay #hate #sorrynotsorry