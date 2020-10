In falsche Richtung auf Rolltreppe - Katze erobert Internet

Mehr als sechs Millionen Menschen haben sich Medienberichten zufolge das Video einer Katze angesehen, die hartnäckig die Rolltreppe in die falsche Richtung hinunterläuft. Dies schreibt das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Das Video soll in einer dreistöckigen Bibliothek in der chinesischen Stadt Suzhou aufgenommen worden sein. Laut einem Augenzeugen versuchte die starköpfige Katze Moggy einige Minuten lang, die nach oben fahrende Rolltreppe hinunterzulaufen. Das Tier lief mehrmals runter, aber die Rolltreppe fuhr es wieder hoch, so „Daily Mail“.

Das Video habe mehr als 372.000 Likes und 44.000 Kommentare in der chinesischen Version von Tik Tok gesammelt.

„Es fühlt sich wie das Leben an. Sobald du stehenbleibst, wirst du zum Ausgangspunkt zurückgebracht“, schrieb ein Nutzer. „Das Video lehrt uns, dass alle Anstrengungen, die in die falsche Richtung unternommen werden, umsonst sind“, betonte ein anderer. "



Quelle: Sputnik (Deutschland)