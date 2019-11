Zwei katholische Nonnen kehren von Missionsreise schwanger zurück

Skandal in der katholischen Kirche: Zwei Nonnen sind während ihrer Missionsreise nach Afrika schwanger geworden – trotz des strengen Keuschheitsgebots. Die beiden Frauen gehören laut Medien zwei verschiedenen Orden in Sizilien an, teilt das russische online Magazin "Sputnik" mit.

Weiter heißt es auf der deutschen Webseite: „Die Nonnen sind laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA afrikanischer Herkunft, weshalb sie auch für ihre Wohltätigkeitsmission nach Afrika entsandt worden seien. Eine der beiden Nonnen sei sogar Oberin. Sie stamme aus Madagaskar und sei etwa im ersten Monat schwanger. Die Frau sei inzwischen zurück in ihrem Heimatland. Die andere Frau habe von ihrer Schwangerschaft erfahren, nachdem sie wegen Bauchschmerzen einen Arzt aufgesucht hatte. Sie sei nach Palermo gezogen, um sich dort auf die Geburt ihres Kindes vorzubereiten. Die katholische Kirche sei über die Nachricht bestürzt, zitierte die britische Zeitung „The Sun“ eine namentlich nicht genannte Kirchenquelle aus Rom. „Es scheint, als ob beide in ihren Heimatländern zurück waren und dort offenbar sexuelle Kontakte hatten.“ „Eine Untersuchung wurde eingeleitet. Die beiden haben gegen das strenge Keuschheitsgebot verstoßen, das Wohl ihrer Kinder hat aber jetzt oberste Priorität.“

Von wem die beiden Nonnen schwanger geworden sind, ist nicht bekannt." Quelle: Sputnik (Deutschland)

Anzeige: