Russischer Abgeordneter tötete 178 Vögel – nun lag er selbst tot in seinem Büro

Im Mai hat ein Mitglied der städtischen Duma im russischen Magadan, Alexander Kramarenko, ein Foto mit der Aufschrift "Tschukotka-2021" gepostet, auf dem getötete Vögel zu sehen sind – insgesamt 178 an der Zahl. Vor wenigen Tagen wurde er nun in seinem Büro tot aufgefunden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Nach Angaben der Agentur wurde die Leiche des Abgeordneten nach 22:00 Uhr Ortszeit (14:00 Uhr Moskauer Zeit) gefunden. Die Ermittler leiteten eine Untersuchung ein. Der Pressesprecher des Ermittlungskomitees sagte:

"Der Tatort wurde in der Nacht untersucht, mögliche Beobachter, Angehörige und Zeugen werden befragt. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung wurde angeordnet."

Die Ermittler prüften derzeit mehrere Versionen des Todes von Kramarenko, sagte der stellvertretende Leiter der regionalen Abteilung, Andrei Makarow. Zu diesen Versionen gehörten auch mögliche rechtswidrige Handlungen gegen den Verstorbenen. Die Möglichkeit des freiwilligen Ausscheidens aus dem Leben werde dabei aber ebenso wenig ausgeschlossen.

Im Juni war Material mit dem Bild eines Mannes mit Schrotflinte veröffentlicht worden, der vor einem Haufen toter Gänse, Kraniche, Enten und Entenküken posierte, deren Körper mit der Aufschrift "Tschukotka 2021" und einem Herz versehen waren. Die Journalisten zählten 178 tote Vögel auf dem Foto.





Das Bild kursierte bereits am 20. Mai in den sozialen Medien. Die regionale Staatsanwaltschaft wies das Innenministerium an, Ermittlungen wegen illegaler Jagd einzuleiten, aber der Mann auf dem Foto wurde nicht gefunden. Nach Angaben von Jägern vor Ort wurde das Bild am Rande des Naturschutzgebiets Awtatkuul, etwa 80 Kilometer von Anadyr entfernt, aufgenommen.

Später wurde berichtet, dass es sich bei dem Mann auf dem Foto um einen Abgeordneten der Partei "Einiges Russland" aus Magadan handele – Alexander Kramarenko. Kramarenko selbst erklärte daraufhin, er sei nicht auf dem Bild zu sehen und bezeichnete die Aufnahme als gephotoshopt. Später tauchten jedoch weitere Bilder auf, die bestätigten, dass es der Abgeordnete aus Magadan war, der an der Jagd teilgenommen hatte, wo es zu der Massenvernichtung von Vögeln gekommen war.

Die Ermittler leiteten daraufhin ein Strafverfahren wegen illegaler Jagd mit besonders großem Schaden ein. Am 19. Juni suspendierte die regionale Sektion von "Einiges Russland" schließlich Kramarenkos Parteimitgliedschaft."

Quelle: RT DE