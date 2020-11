Pilot spaltet das Netz - Er filmt rätselhaftes Phänomen über russischer Stadt

Ein Pilot hat während eines Fluges ein ungewöhnliches Phänomen am Himmel über der südrussischen Stadt Krasnodar beobachtet. Ohne lange zu zögern, griff er nach dem Handy und filmte das Spektakel. Das berichtet das online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es dazu auf deren deutschen Webseite: "Der Clip sorgte für Kontroversen im Netz. Die Aufnahmen zeigen eine dichte Nebelschicht, die gleichmäßig über der Stadt verteilt ist.



„Ein seltenes Naturphänomen beim Anflug auf Krasnodar. Vom Boden aus sah es aus, als hätte sich in der Nähe der Stadt ein Meer gebildet“, so der Kommentar zu dem Clip, in dem geschlossenen Instagram-Account „Krasnodar Kray“ veröffentlicht wurde.

Die User spekulierten darüber, was der Pilot da erfasst hatte.

„Ich habe immer noch nicht verstanden, was es war“, „Wahrscheinlich Nebel“, „eine Wetterfront“, „Wir wissen nicht, was es ist“, lauten einige Kommentare unter dem Video. "

Quelle: Sputnik (Deutschland)