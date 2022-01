Schneespaß: Schäferhündin baut Schneemann und bringt Menschen zum Staunen

Die meisten Hunde lieben den Schnee, denn darin können sie spielen, sich wälzen, herumtollen und allerlei Schabernack machen. Einige Vierbeiner werden dabei superkreativ wie eine Schäferhündin aus den USA, die anscheinend im Garten ihres Frauchens einen Schneemann zu bauen versucht hat. Das Video davon wurde schnell zum Internet-Hit, wie das russische online Magazin „SNA News“ schreibt.

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "So ist im TikTok-Clip zu sehen, wie die Schäferhündin mit ihren Vorderpfoten einen Schneeball formt. Sie rollt die Kugel über den Boden, die dabei größer und größer wird. Am Ende ist der Ball so richtig groß, dass die Hündin damit einen perfekten Schneemann bauen könnte. „Sie formt tatsächlich einen Schneeball“, kommentiert die Besitzerin erstaunt das Geschehene. Offenbar weiß die Hündin ganz genau, was man mit Schnee so alles machen kann!

Mittlerweile haben sich mehr als 17 Millionen Menschen das Video angesehen, über 13.000 User haben den Beitrag zudem kommentiert und über 2,4 Millionen gelikt."

Quelle: SNA News (Deutschland)