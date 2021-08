Im Gebüsch verlaufen? Netz lacht über Bidens Abstecher auf Weg zum Weißen Haus

US-Präsident Joe Biden war vor kurzem aus dem US-Bundesstaat Delaware ins Weiße Haus zurückgekehrt. Statt einer Anweisung eines Agenten zu folgen, nahm er bei der Anreise einen Umweg. Das diesbezügliche Video hat im Netz für Lacher gesorgt, schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes geschrieben: "In dem Clip ist Biden zu sehen, der sich dem Weißen Haus nähert, während ein Geheimdienstagent vor ihm auf einen Bürgersteig zeigt. Biden geht dann jedoch über den Rasen, anstatt sich dem Bürgersteig zuzuwenden, auf den der Agent gezeigt hat, und navigiert erfolgreich zum Eingang des Gebäudes.

​Eine Reihe von Social-Media-Nutzern, die diese Szene kommentierten, schienen von den Aktionen des US-Präsidenten nicht beeindruckt zu sein, und stellten sogar seine Geisteskräfte in Frage.

„Sie zeigen ihm, wohin er gehen soll, und er vermasselt es immer noch, er ist außer Kräfte ... das ist nicht richtig, vollständige Prüfung jetzt. Zu viele Fragen“, schrieb ein Nutzer. „Es ist Demenz“, kommentierte ein anderer. „Silver Alert“, twitterte ein dritter.

​Es gab jedoch auch diejenigen, die argumentierten, dass anscheinend etwas den Bürgersteig, auf den der Agent zeigte, blockierte, und erklärten, warum Biden schließlich einen Umweg nahm. „Tatsächlich sieht es so aus, als ob etwas den Bürgersteig blockiert. Entschuldigung, ich mag Kartoffelkopf auch nicht, aber man kann einiges auf dem Bürgersteig sehen, wenn das Video zum ersten Mal auf dem Bürgersteig hinter ihm beginnt“, reagierte einer.

„Lasst mich in Ruhe. Sie arbeiten eindeutig am Weg, wie die Fertiger ​​zeigen, die den Anfang (des Weges) blockieren. Der Geheimdienstagent sagte etwas zu ihm und zeigte auf den Bürgersteig, also folgte er ihm“, erklärte eine Nutzerin."

Quelle: SNA News (Deutschland)