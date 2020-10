MARKmobil Aktuell: Das Gute gewinnt

Geplant und gewollt? Oder ein riesiger Fake? Zwanzig Tage vor der US-Präsidentenwahl taucht in den USA ein Geheimnisverräter auf, der sich als ehemaliger CIA-Agent vorstellt. Nick Noe ist sein Name und er erhebt schwerste Vorwürfe gegen den früheren US-Präsidenten Barack Obama, die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton und den jetzigen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. Die Drei sollen in einen Mordkomplott verstickt sein, bei dem fünfzehn US-Elitesoldaten sterben mussten, weil sie zu viel wussten.

Sie waren auf den Top-Terroristen Osama bin Laden angesetzt, der sich laut Aussagen des Whistleblowers mehrere Jahre mit dem Wissen von drei amerikanischen Geheimdienstdirektoren versteckt haben soll. Zusammen mit Nick Noe meldet sich Alan Howell Parrot, ein weiterer CIA-Agent, zu Wort. Ihre Geschichte klingt auf den ersten Blick plausibel und auch diverse Dateien sind als Belege veröffentlicht worden. Bei näherem Hinsehen, fallen aber verschiedene Unstimmigkeiten auf. Ist alles nur ein Fake für den Wahlkampf oder droht den amerikanischen Top-Politikern Obama, Clinton und Biden jetzt eine Verurteilung wegen Mordes?

Quelle: MARKmobil