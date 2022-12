Katar-Bashing: Die große Medienheuchelei

Helmut Scheben war von 1993 bis 2012 Redaktor und Reporter im Schweizer Fernsehen SRF, davon 16 Jahre in der Tagesschau. Danach schrieb er als unabhängiger Kriegsreporter für verschiedene Online-Portale. Bereits 2015 schrieb er über die Rolle Katars im Syrienkrieg, die das gegenwärtige Katar-Bashing in einem anderen Licht erscheinen lässt. Erfahren Sie in dieser Sendung, warum Scheben die groß angelegte Medienhetze gegen Katar rund um die Fußball-WM eine große Heuchelei nennt.

Helmut Scheben studierte Romanistik und promovierte dann zum Doktor der Philisophie an der Universität Bonn. Ab 1980 war er Presseagentur-Reporter und Korrespondent in Mexiko und Zentralamerika. Ab 1986 war er Redaktor für „Die Wochenzeitung“ (WOZ) in Zürich. Von 1993 bis 2012 war er Redaktor und Reporter im Schweizer Fernsehen SRF, davon 16 Jahre in der Tagesschau. Danach schrieb er als unabhängiger Autor und versierter Kriegsreporter für verschiedene Online-Portale. 2015 hatte das Schweizer Nachrichtenportal watson.ch einen Artikel von Scheben aufgeschaltet. Der Titel lautete: „Spielball der Mächte: Weshalb der Syrienkonflikt ein Stellvertreterkrieg geworden ist.“ Schon damals spielte Katar eine entscheidende Rolle, die das gegenwärtige Katar-Bashing in einem anderen Licht erscheinen lässt. ....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV