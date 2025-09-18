GEZ-Kollaps: Hayali abgetaucht, Ruhs gefeuert!

Ein Erdbeben in der Journalismus-Branche: Während Dunja Hayali nach ihrer menschenverachtenden Anmoderation zu Charlie Kirks Ermordung dem Druck der Zuschauer nicht standhielt, versuchen die ÖR die konservative Journalistin Julia Ruhs loszuwerden. Wie sind die Reaktionen darauf und welche Botschaft kann das für die Zukunft haben? Paul Klemm empfängt den AfD-Bundestagsabgeordneten Manuel Krauthausen zu diesem Thema.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen Quelle: COMPACT-TV