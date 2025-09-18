Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet GEZ-Kollaps: Hayali abgetaucht, Ruhs gefeuert!

GEZ-Kollaps: Hayali abgetaucht, Ruhs gefeuert!

Freigeschaltet am 18.09.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Ein Erdbeben in der Journalismus-Branche: Während Dunja Hayali nach ihrer menschenverachtenden Anmoderation zu Charlie Kirks Ermordung dem Druck der Zuschauer nicht standhielt, versuchen die ÖR die konservative Journalistin Julia Ruhs loszuwerden. Wie sind die Reaktionen darauf und welche Botschaft kann das für die Zukunft haben? Paul Klemm empfängt den AfD-Bundestagsabgeordneten Manuel Krauthausen zu diesem Thema.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen

Quelle: COMPACT-TV

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte styren in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige