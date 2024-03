RKI-Bombe: Sie lügen trotzdem weiter!

Davor hatten sie alle Angst: Die Corona-Protokolle des RKI müssen der Öffentlichkeit nun doch zugänglich gemacht werden. Die Nerven liegen blank bei Ampel, Mainstreammedien & Co. und so versucht man, den Skandal klein zu reden und belügt das Volk einfach schamlos weiter. Was steht in diesen Protokollen? Welche Erklärungen will man uns verkaufen? Und warum sollen nun die Russen an alledem Schuld tragen?

Diese und weitere kuriose Fragen beantworten Ihnen heute André Poggenburg und Paul Klemm. Quelle: COMPACT-TV