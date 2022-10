Nachrichten AUF1 vom 10. Oktober 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Österreich: „Alpen-Biden“ Alexander Van der Bellen im ersten Wahlgang wiedergewählt

+ Berlin: „Alternative für Deutschland“ mobilisiert auf der Straße und an den Wahlurnen

+ Deutschland: Zusammenbruch des Bahnverkehrs – ein Fall von politischer Sabotage?

+ „Klimaneutrale Entwicklung“: Deutschland zahlt Milliardenhilfen an China und Indien

+ Südafrika: Auf dem Weg in den Kommunismus – Regierung plant Enteignungen

+ Johannes Hübner im AUF1-Gespräch: „Immer mehr Staaten wenden sich vom Westen ab“

+ Münchner Corona-Experten-Gipfel: Juristische Aufarbeitung der Impfungen dauert 10 Jahre

+ Die Gute Nachricht: AUF1-Medienrevolution nicht mehr aufzuhalten

Kurzmeldungen:

+ Polizeigewerkschaft fordert Haft für Klima-Chaoten

+ Abgesandelt: Rating-Ausblick für Österreich auf negativ gesenkt

+ Bargeldverbot bei Immobilienkäufen in Deutschland

+ Heuchelei: Berliner „Festival of Lights“ mitten in der Energiekrise

+ Salzburg dreht Kindern das warme Wasser ab

Quelle: AUF1