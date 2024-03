#93 Wikihausen: Schlumpfgate - ein Schulleiter im Panikmodus. Und DAS macht Wikipedia!

Das 16jährige Mädchen Loretta aus Ribnitz Damgarten äußert sich über TikTok und andere Medien im Netz. Das Mädchen übt sich also in der freien politischen Meinungsäußerung. Das muss der Schulleiter sofort melden und zieht die Polizei hinzu. Die findet an den Postings nichts strafbares. Trotzdem gibt es eine Gefährderansprache wegen Verdachts auf Volksverhetzung. Was steht nun darüber in der Wikipedia?

Der Staatsapparat dreht durch. Was lernen Schüler an Schulen zur Demokratie? Und wer hat Loretta grundlos beim Schulleiter angeschwärzt und verpfiffen? Quelle: wikihausen